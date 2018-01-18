Друг Джигарханяна назвал причину госпитализации актера

Причиной госпитализации народного артиста СССР Армена Джигарханяна, который оказался недавно в больнице, стал вирус. Об этом сообщил близкий друг актера Артур Согомонян.
По словам Согомоняна, 82-летний артист пробудет под наблюдением врачей, предположительно, неделю. Давнего друга Джигарханяна цитирует РИА Новости.
Артур Согомонян: «Армен Борисович сейчас в больнице. Он подхватил где-то вирус, который сейчас ходит, на фоне этого есть некоторые проблемы, и с его букетом болезней мы боимся, что могут быть какие-нибудь осложнения. Поэтому решили, что лучше быть под присмотром врачей, заодно там обследуется. Я думаю, максимум неделя. Я только что разговаривал с врачами, сказали, что ничего страшного нет, он в палате, сейчас к нему еду».
Ранее сообщалось, что Джигарханян был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Якобы артист был доставлен в Пироговскую больницу с диагнозом «гипертонический криз».
В прошлый раз Армен Борисович находился в больнице в октябре прошлого года. Тогда актер публично обвинил свою жену Виталину Цымбалюк-Романовскую в воровстве. По словам Джигарханяна, женщина пыталась отобрать основанный им театр. В программе НТВ «Новые русские сенсации» был представлен документ, который подтвердил, что Цымбалюк-Романовская опустошила миллионный счет мужа. 27 ноября Джигарханян официально развелся с ней.
Артур Согомонян: «Армен Борисович сейчас в больнице. Он подхватил где-то вирус, который сейчас ходит, на фоне этого есть некоторые проблемы, и с его букетом болезней мы боимся, что могут быть какие-нибудь осложнения. Поэтому решили, что лучше быть под присмотром врачей, заодно там обследуется. Я думаю, максимум неделя. Я только что разговаривал с врачами, сказали, что ничего страшного нет, он в палате, сейчас к нему еду».
Ранее сообщалось, что Джигарханян был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Якобы артист был доставлен в Пироговскую больницу с диагнозом «гипертонический криз».
В прошлый раз Армен Борисович находился в больнице в октябре прошлого года. Тогда актер публично обвинил свою жену Виталину Цымбалюк-Романовскую в воровстве. По словам Джигарханяна, женщина пыталась отобрать основанный им театр. В программе НТВ «Новые русские сенсации» был представлен документ, который подтвердил, что Цымбалюк-Романовская опустошила миллионный счет мужа. 27 ноября Джигарханян официально развелся с ней.
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