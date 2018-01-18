СМИ: Армена Джигарханяна госпитализировали из театра

Знаменитый актер Армен Джигарханян снова попал в больницу.
Артисту стало плохо, когда он находился в театре. После этого Джигарханяну вызвали врачей.
По предварительным данным, причиной госпитализации 82-летнего актера стали проблемы с сердцем. Как сообщают «Известия», сейчас Джигарханян находится в больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Отметим, что в прошлый раз Армен Джигарханян попал в больницу 10 октября. А через несколько дней артист заявил, что супруга Виталина Цымбалюк-Романовская завладела его собственностью, в том числе недвижимостью, и пытается отобрать основанный им театр. В программе НТВ «Новые русские сенсации» был представлен документ, который подтвердил, что женщина опустошила миллионный счет Джигарханяна.
В итоге после скандала Джигарханян развелся с женой. Кроме того, против Цымбалюк-Романовской было возбуждено уголовное дело о нарушении тайны личной жизни. По данным следствия, она распространяла в СМИ информацию о личной жизни бывшего мужа без его согласия.
По предварительным данным, причиной госпитализации 82-летнего актера стали проблемы с сердцем. Как сообщают «Известия», сейчас Джигарханян находится в больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Отметим, что в прошлый раз Армен Джигарханян попал в больницу 10 октября. А через несколько дней артист заявил, что супруга Виталина Цымбалюк-Романовская завладела его собственностью, в том числе недвижимостью, и пытается отобрать основанный им театр. В программе НТВ «Новые русские сенсации» был представлен документ, который подтвердил, что женщина опустошила миллионный счет Джигарханяна.
В итоге после скандала Джигарханян развелся с женой. Кроме того, против Цымбалюк-Романовской было возбуждено уголовное дело о нарушении тайны личной жизни. По данным следствия, она распространяла в СМИ информацию о личной жизни бывшего мужа без его согласия.
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