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    СМИ: Армена Джигарханяна госпитализировали из театра

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    СМИ: Армена Джигарханяна госпитализировали из театра

    СМИ: Армена Джигарханяна госпитализировали из театра

    Знаменитый актер Армен Джигарханян снова попал в больницу.

    Артисту стало плохо, когда он находился в театре. После этого Джигарханяну вызвали врачей.

    По предварительным данным, причиной госпитализации 82-летнего актера стали проблемы с сердцем. Как сообщают «Известия», сейчас Джигарханян находится в больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести.

    Отметим, что в прошлый раз Армен Джигарханян попал в больницу 10 октября. А через несколько дней артист заявил, что супруга Виталина Цымбалюк-Романовская завладела его собственностью, в том числе недвижимостью, и пытается отобрать основанный им театр. В программе НТВ «Новые русские сенсации» был представлен документ, который подтвердил, что женщина опустошила миллионный счет Джигарханяна.

    В итоге после скандала Джигарханян развелся с женой. Кроме того, против Цымбалюк-Романовской было возбуждено уголовное дело о нарушении тайны личной жизни. По данным следствия, она распространяла в СМИ информацию о личной жизни бывшего мужа без его согласия.

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