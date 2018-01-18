Трамп представил победителей конкурса фейковых новостей

Дональд Трамп объявил список победителей премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ 2017 года».
Победителем конкурса, объявленного президентом США, стал лауреат Нобелевской премии по экономике и колумнист газеты New York Times Пол Кругман. В день выборов он объявил, что «рынки не переживут избрания Трампа». На самом же деле индекс Dow Jones, главный показатель Нью-Йоркской фондовой биржи, на этой неделе превысил 26 тысяч пунктов, обновив исторический максимум.
Второе место занял Брайан Росс из ABC News, которого отстранили от работы после того, как он заявил, что во время предвыборной кампании Трамп якобы просил своего советника Майкла Флинна установить контакт с представителями России.
Замкнул же тройку телеканал CNN, заявивший, что Дональд Трамп и его сын якобы получили от WikiLeaks похищенные хакерами документы.
Также в пятерке оказались «новость» о том, что из Овального кабинета убрали бюст борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга, и публикация Washington Post о том, что в городе Пенсакола (штат Флорида) Трамп выступил перед пустыми трибунами.
Всего в списке победителей конкурса оказались 11 фейковых новостей — четыре репортажа CNN, два сообщения New York Times и по одному — от ABC, Washington Post, Time и Newsweek. Одиннадцатую строчку заняли сразу все заявления о «сговоре с Россией». Эти «новости» Трамп назвал «величайшей фальшивкой, которую когда-либо подсовывали американскому народу».
Отметим, что Дональд Трамп уже не раз критиковал американские СМИ за создание лживых новостей. Президент США называл эти материалы «низкопробной журналистикой» и даже публиковал видео с «избиением CNN».
And the FAKE NEWS winners are…https://t.co/59G6x2f7fD— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2018 г.
Второе место занял Брайан Росс из ABC News, которого отстранили от работы после того, как он заявил, что во время предвыборной кампании Трамп якобы просил своего советника Майкла Флинна установить контакт с представителями России.
Замкнул же тройку телеканал CNN, заявивший, что Дональд Трамп и его сын якобы получили от WikiLeaks похищенные хакерами документы.
Также в пятерке оказались «новость» о том, что из Овального кабинета убрали бюст борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга, и публикация Washington Post о том, что в городе Пенсакола (штат Флорида) Трамп выступил перед пустыми трибунами.
Всего в списке победителей конкурса оказались 11 фейковых новостей — четыре репортажа CNN, два сообщения New York Times и по одному — от ABC, Washington Post, Time и Newsweek. Одиннадцатую строчку заняли сразу все заявления о «сговоре с Россией». Эти «новости» Трамп назвал «величайшей фальшивкой, которую когда-либо подсовывали американскому народу».
Trump’s fake news awards in full. #FakeNewsAwards https://t.co/LOSKj4CkPh pic.twitter.com/07IM9mAzma— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 18 января 2018 г.
Отметим, что Дональд Трамп уже не раз критиковал американские СМИ за создание лживых новостей. Президент США называл эти материалы «низкопробной журналистикой» и даже публиковал видео с «избиением CNN».
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