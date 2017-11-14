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    Трамп-младший признался в переписке с WikiLeaks

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    Трамп-младший признался в переписке с WikiLeaks

    <nobr>Трамп-младший</nobr> признался в переписке с WikiLeaks

    Сын американского президента Дональда Трампа признался, что действительно общался с представителями скандально известного сайта WikiLeaks.

    В своем микроблоге в Twitter Трамп-младший обнародовал несколько скриншотов переписки с представителями разоблачительной организации.

    Дональд Трамп — младший: «Здесь целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks, включая три моих громадных ответа, которую один из комитетов конгресса решил раскрыть. Как иронично!»




    Сын главы Белого дома опубликовал сообщения, где представители WikiLeaks говорят о политическом фонде, который распространял слухи о «российских связях» президента, требуют обнародовать налоговую декларацию американского лидера, а также просят предать огласке слова Хиллари Клинтон, которая хотела бы уничтожить Джулиана Ассанжа с помощью беспилотника, сообщает РИА Новости.

    смотретьОтветы Трампа-младшего о встрече с русским адвокатом не удовлетворили сенаторов
    Ответы Трампа-младшего о встрече с русским адвокатом не удовлетворили сенаторов
    Ранее Дональд Трамп — младший дал показания на закрытых слушаниях в сенате США. Речь шла о расследовании приписываемого России вмешательства в американские выборы. Политик заявил, что встречался в Москве летом прошлого года с адвокатом Натальей Весельницкой. При этом Трамп-младший опроверг участие в сговоре с иностранными государствами.

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