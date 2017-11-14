Трамп-младший признался в переписке с WikiLeaks

Сын американского президента Дональда Трампа признался, что действительно общался с представителями скандально известного сайта WikiLeaks.
В своем микроблоге в Twitter Трамп-младший обнародовал несколько скриншотов переписки с представителями разоблачительной организации.
Дональд Трамп — младший: «Здесь целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks, включая три моих громадных ответа, которую один из комитетов конгресса решил раскрыть. Как иронично!»
Сын главы Белого дома опубликовал сообщения, где представители WikiLeaks говорят о политическом фонде, который распространял слухи о «российских связях» президента, требуют обнародовать налоговую декларацию американского лидера, а также просят предать огласке слова Хиллари Клинтон, которая хотела бы уничтожить Джулиана Ассанжа с помощью беспилотника, сообщает РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп — младший дал показания на закрытых слушаниях в сенате США. Речь шла о расследовании приписываемого России вмешательства в американские выборы. Политик заявил, что встречался в Москве летом прошлого года с адвокатом Натальей Весельницкой. При этом Трамп-младший опроверг участие в сговоре с иностранными государствами.
Дональд Трамп — младший: «Здесь целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks, включая три моих громадных ответа, которую один из комитетов конгресса решил раскрыть. Как иронично!»
Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 14 ноября 2017 г.
Сын главы Белого дома опубликовал сообщения, где представители WikiLeaks говорят о политическом фонде, который распространял слухи о «российских связях» президента, требуют обнародовать налоговую декларацию американского лидера, а также просят предать огласке слова Хиллари Клинтон, которая хотела бы уничтожить Джулиана Ассанжа с помощью беспилотника, сообщает РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп — младший дал показания на закрытых слушаниях в сенате США. Речь шла о расследовании приписываемого России вмешательства в американские выборы. Политик заявил, что встречался в Москве летом прошлого года с адвокатом Натальей Весельницкой. При этом Трамп-младший опроверг участие в сговоре с иностранными государствами.
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