В США отстранили от работы журналиста за ошибку в новости о Трампе и Флинне

Телекомпания ABC принесла извинения за ошибку в новости об
экс-советнике президента США по нацбезопасности Майкле Флинне. Журналиста Брайана Росса, заявившего, что во время предвыборной кампании Трамп якобы просил Флинна установить контакт с представителями России, отстранили от работы.
Изначально телекомпания преподнесла новость как сенсацию, но вскоре была вынуждена признать ошибку. Оказалось, что Трамп искал способы наладить контакт с Россией уже после вступления в должность. В частности, президент США просил связаться с российскими чиновниками по вопросам, которые включают сотрудничество в борьбе с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ.
Из заявления ABC: «Мы очень сожалеем о серьезной ошибке, которую допустили вчера, и приносим извинения. Необходимо передать историю верно и сохранить доверие нашей аудитории, которого мы добились, — это наши принципы. Вчера мы были далеки от них. С этого момента Брайан Росс отстраняется от работы на четыре недели».
Ранее сам Дональд Трамп впервые прокомментировал ситуацию с Флинном. Он заявил, что не волнуется о том, что экс-советник может сказать прокурору, ведущему «российское дело», и в очередной раз отметил, что никакого сговора не существовало.
Майкл Флинн лишился своего поста советника президента по нацбезопасности 14 февраля после того, как его обвинили в том, что он не раскрыл полностью детали своих встреч с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком. По данным СМИ, они обсуждали вопрос о санкциях. Сам Флинн это отрицал. Теперь ему грозит штраф в размере до 9500 долларов и до полугода тюрьмы.
Из заявления ABC: «Мы очень сожалеем о серьезной ошибке, которую допустили вчера, и приносим извинения. Необходимо передать историю верно и сохранить доверие нашей аудитории, которого мы добились, — это наши принципы. Вчера мы были далеки от них. С этого момента Брайан Росс отстраняется от работы на четыре недели».
Ранее сам Дональд Трамп впервые прокомментировал ситуацию с Флинном. Он заявил, что не волнуется о том, что экс-советник может сказать прокурору, ведущему «российское дело», и в очередной раз отметил, что никакого сговора не существовало.
Майкл Флинн лишился своего поста советника президента по нацбезопасности 14 февраля после того, как его обвинили в том, что он не раскрыл полностью детали своих встреч с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком. По данным СМИ, они обсуждали вопрос о санкциях. Сам Флинн это отрицал. Теперь ему грозит штраф в размере до 9500 долларов и до полугода тюрьмы.
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