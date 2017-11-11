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    Адвокаты Флинна опровергли информацию о его связях с Турцией

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    • Фото: Reuters © 2017, Mike Segar
    Адвокаты Флинна опровергли информацию о его связях с Турцией

    Адвокаты Флинна опровергли информацию о его связях с Турцией

    Адвокаты Флинна опровергли информацию о его связях с Турцией
  • Фото: Reuters © 2017, Mike Segar

    • Адвокаты экс-помощника Трампа опровергли информацию о его связях с Турцией

    Адвокаты, представляющие интересы бывшего помощника президента Дональда Трампа Майка Флинна, выступили с заявлением, опровергающим публикацию в The Wall Street Journal, о том, что американский политик якобы планировал за вознаграждение выслать в Турцию мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюллена.

    Издание The Wall Street Journal пишет, что бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн якобы вел в декабре 2016 года переговоры с турецким правительством о передаче турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена властям Турции за 15 миллионов долларов.

    Из текста совместного заявления адвокатов: «Из уважения к разного рода расследованиям событий избирательной кампании 2016 года мы намеренно избегали комментариев слухов или обвинений, публикующихся в СМИ. Но сегодняшний материал обвиняет Флинна в похищении и взяточничестве настолько возмутительно и предвзято, что мы делаем исключение из нашего правила: эти обвинения лживые».

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