Трамп впервые отреагировал на признания Флинна в ложных показаниях

Американский лидер отреагировал на признания своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.
Дональд Трамп в эфире NBC News впервые прокомментировал скандал, связанный с его экс-помощником. Ранее Майкл Флинн признал, что дал ложные показания ФБР по делу о так называемом вмешательстве России в президентские выборы в США и согласился сотрудничать со следствием. В ответ на вопрос, не беспокоит ли его то, что Флинн мог рассказать спецпрокурору, ведущему «российское дело», Дональд Трамп уверенно заявил: «Нет».
Дональд Трамп: «Сказанное свидетельствует о том, что не было никакого сговора, абсолютно никакого сговора. Вообще, мы счастливы».
Трамп также разместил комментарий в своем Twitter. Он пояснил, что был вынужден уволить Флинна из-за его лжи вице-президенту Майклу Пенсу и ФБР.
Дональд Трамп: «Я был вынужден уволить генерала Флинна потому, что он лгал вице-президенту и ФБР. За эту ложь он признан виновным. Очень жаль, поскольку его действия во время передачи власти были законными. Там было нечего скрывать!»
Майкл Флинн лишился своего поста советника президента по нацбезопасности 14 февраля после того, как его обвинили в том, что он не раскрыл полностью детали своих встреч с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком. По данным СМИ, они обсуждали вопрос о санкциях. Сам Флинн это отрицал. Теперь ему грозит штраф в размере до 9500 долларов и до полугода тюрьмы.
Дональд Трамп: «Сказанное свидетельствует о том, что не было никакого сговора, абсолютно никакого сговора. Вообще, мы счастливы».
Трамп также разместил комментарий в своем Twitter. Он пояснил, что был вынужден уволить Флинна из-за его лжи вице-президенту Майклу Пенсу и ФБР.
Дональд Трамп: «Я был вынужден уволить генерала Флинна потому, что он лгал вице-президенту и ФБР. За эту ложь он признан виновным. Очень жаль, поскольку его действия во время передачи власти были законными. Там было нечего скрывать!»
I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2017 г.
Майкл Флинн лишился своего поста советника президента по нацбезопасности 14 февраля после того, как его обвинили в том, что он не раскрыл полностью детали своих встреч с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком. По данным СМИ, они обсуждали вопрос о санкциях. Сам Флинн это отрицал. Теперь ему грозит штраф в размере до 9500 долларов и до полугода тюрьмы.
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