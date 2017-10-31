Расследование против команды Трампа не нашло признаков вмешательства России в выборы

Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт отправлен под домашний арест. Он и его деловой партнер Рик Гейтс обвиняются по 12 статьям, среди них сговор против США, мошенничество и отмывание денег. По версии следствия, фигуранты дела получили десятки миллионов долларов за лоббирование интересов Украины. Манафорт проходил по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, однако выдвинутые обвинения с этим никак не связаны.
Пол Манафорт из здания суда вышел с улыбкой на лице. И он, и его партнер отказались признать вину по предъявленным обвинениям и теперь будут готовиться к судебному процессу. Начнется он не раньше чем через полгода. На заметку к следователям Манафорт попал в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, но предъявленные ему и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу обвинения к России не имеют никакого отношения.
C 2006 по 2015 годы Манафорт был советником бывшего президента Украины Виктора Януковича и, как считает следствие, лоббировал украинские интересы в США с немалой для себя выгодой. Получая от Киева десятки миллионов долларов, Манафорт и Гейтс выводили деньги в офшоры, откуда потом средства шли на американские счета. Таким образом, уверена прокуратура, через банки на Кипре, Сейшелах и в других странах было прокачано больше 75 миллионов долларов. Кроме этого, улучшая имидж Украины на Западе, партнеры не зарегистрировались в качестве иностранных агентов, как того требует американское законодательство.
Но на трех десятках страниц обвинения нет ни слова о Трампе, его избирательном штабе, которым Манафорт успел поруководить всего два месяца, и о России — то есть ничего о том, что пытается связать в один клубок спецпрокурор Роберт Мюллер.
Кевин Даунинг, адвокат Пола Манафорта: «Я думаю вы все сегодня увидели, насколько президент Трамп был прав, когда говорил, что данных о том, что кампания Трампа была связана с Россией, нет. Манафорт представлял кампанию по развитию демократии в Украине, хотел помочь Украине построить более тесные отношения с США и Евросоюзом. Вся эта деятельность закончилась в 2014 году, больше чем за 2 года до начала работы в предвыборном штабе. И второе, что я нахожу самым нелепым в этом обвинении, — это заявление о том, что наличие счетов в офшорах для перевода денег в Соединенные Штаты является схемой по утаиванию денег от Правительства США. Это глупость».
Многие эксперты уверены, что, отчаявшись найти хоть что-то существенное по теме расследования вмешательства России в выборы, спецпрокурор решил надавить на бывшего коллегу Трампа, чтобы заставить того пойти на сделку со следствием.
Алан Дершовиц, профессор Гарварда: «Они преследуют Манафорта за то, что не имеет никакого отношения к Трампу. С тех пор прошли годы, но при этом они говорят: теперь: „Ты попался. Нас вот это все не волнует, но если ты можешь нам что-то рассказать о Трампе, кампании, сговоре, то ты не сядешь в тюрьму“. Вот что они пытаются сделать».
Правда, обвинение было предъявлено не только Манафорту и Гейтсу. Как выяснил корреспондент НТВ Алексей Веселовский, еще 5 октября один из сотрудников предвыборного штаба Трампа — Джордж Пападопулос — признался, что лгал ФБР о том, что у него не было контактов с представителями России. В итоге Пападопулос заявил следователям, что во время работы в штабе Трампа встречался с неким русским профессором из Лондона, который «предложил ему грязь на Клинтон», а затем якобы прошла еще одна встреча с женщиной, представившейся родственницей Путина. Она, по словам Пападопулоса, сказала, что Россия заинтересована в хороших отношениях с США.
В Америке эти слова демократы уже расценили как доказательство сговора, хотя в Белом доме уверяют, что Пападопулос работал в штабе добровольно, всего один раз присутствовал на встрече с Трампом и ни на что не влиял.
Сара Сандерс, официальный представитель Белого Дома: «Официально никаких действий по его предложениям кампания Трампа не предпринимала. Большинство его контактов вообще проходили еще до начала работы предвыборного штаба. Роль Пападопулоса в штабе была незначительная. Это была должность для добровольца. Еще раз: ни в каких действиях по его предложениям кампания не участвовала».
Сара Сандерс предложила журналистам вместо бесплодных поисков сговора компании Трампа с Россией повнимательнее присмотреться к избирательному штабу Хиллари Клинтон, который перечислял деньги британскому разведчику, собиравшему компромат на Трампа.
Сара Сандерс: «Сегодняшнее объявление не имеет никакого отношения ни к президенту, ни к предвыборной кампании. Настоящий скандал, и мы об этом не раз говорили, связан с кампанией Клинтон, фирмой Fusion GPS и Россией».
На сбор сомнительного досье о Трампе штаб Клинтон и Национальный демократический совет перечислили Fusion GPS 12 миллионов долларов. А теперь выясняется, что им помогала и кампания Барака Обамы. Чтобы потопить Трампа, она через юридическую фирму, перевела той же Fusion почти миллион долларов.
Но эти подробности пока спецпрокурора, похоже, не интересуют. Поиск российского следа в американских выборах продолжается. Сегодня на Капитолийском холме будут заслушивать представителей компаний Facebook, Twitter и Google, через которые, как считают в Америке, Россия могла влиять на настроение американцев перед голосованием.
C 2006 по 2015 годы Манафорт был советником бывшего президента Украины Виктора Януковича и, как считает следствие, лоббировал украинские интересы в США с немалой для себя выгодой. Получая от Киева десятки миллионов долларов, Манафорт и Гейтс выводили деньги в офшоры, откуда потом средства шли на американские счета. Таким образом, уверена прокуратура, через банки на Кипре, Сейшелах и в других странах было прокачано больше 75 миллионов долларов. Кроме этого, улучшая имидж Украины на Западе, партнеры не зарегистрировались в качестве иностранных агентов, как того требует американское законодательство.
Но на трех десятках страниц обвинения нет ни слова о Трампе, его избирательном штабе, которым Манафорт успел поруководить всего два месяца, и о России — то есть ничего о том, что пытается связать в один клубок спецпрокурор Роберт Мюллер.
Кевин Даунинг, адвокат Пола Манафорта: «Я думаю вы все сегодня увидели, насколько президент Трамп был прав, когда говорил, что данных о том, что кампания Трампа была связана с Россией, нет. Манафорт представлял кампанию по развитию демократии в Украине, хотел помочь Украине построить более тесные отношения с США и Евросоюзом. Вся эта деятельность закончилась в 2014 году, больше чем за 2 года до начала работы в предвыборном штабе. И второе, что я нахожу самым нелепым в этом обвинении, — это заявление о том, что наличие счетов в офшорах для перевода денег в Соединенные Штаты является схемой по утаиванию денег от Правительства США. Это глупость».
Многие эксперты уверены, что, отчаявшись найти хоть что-то существенное по теме расследования вмешательства России в выборы, спецпрокурор решил надавить на бывшего коллегу Трампа, чтобы заставить того пойти на сделку со следствием.
Алан Дершовиц, профессор Гарварда: «Они преследуют Манафорта за то, что не имеет никакого отношения к Трампу. С тех пор прошли годы, но при этом они говорят: теперь: „Ты попался. Нас вот это все не волнует, но если ты можешь нам что-то рассказать о Трампе, кампании, сговоре, то ты не сядешь в тюрьму“. Вот что они пытаются сделать».
Правда, обвинение было предъявлено не только Манафорту и Гейтсу. Как выяснил корреспондент НТВ Алексей Веселовский, еще 5 октября один из сотрудников предвыборного штаба Трампа — Джордж Пападопулос — признался, что лгал ФБР о том, что у него не было контактов с представителями России. В итоге Пападопулос заявил следователям, что во время работы в штабе Трампа встречался с неким русским профессором из Лондона, который «предложил ему грязь на Клинтон», а затем якобы прошла еще одна встреча с женщиной, представившейся родственницей Путина. Она, по словам Пападопулоса, сказала, что Россия заинтересована в хороших отношениях с США.
В Америке эти слова демократы уже расценили как доказательство сговора, хотя в Белом доме уверяют, что Пападопулос работал в штабе добровольно, всего один раз присутствовал на встрече с Трампом и ни на что не влиял.
Сара Сандерс, официальный представитель Белого Дома: «Официально никаких действий по его предложениям кампания Трампа не предпринимала. Большинство его контактов вообще проходили еще до начала работы предвыборного штаба. Роль Пападопулоса в штабе была незначительная. Это была должность для добровольца. Еще раз: ни в каких действиях по его предложениям кампания не участвовала».
Сара Сандерс предложила журналистам вместо бесплодных поисков сговора компании Трампа с Россией повнимательнее присмотреться к избирательному штабу Хиллари Клинтон, который перечислял деньги британскому разведчику, собиравшему компромат на Трампа.
Сара Сандерс: «Сегодняшнее объявление не имеет никакого отношения ни к президенту, ни к предвыборной кампании. Настоящий скандал, и мы об этом не раз говорили, связан с кампанией Клинтон, фирмой Fusion GPS и Россией».
На сбор сомнительного досье о Трампе штаб Клинтон и Национальный демократический совет перечислили Fusion GPS 12 миллионов долларов. А теперь выясняется, что им помогала и кампания Барака Обамы. Чтобы потопить Трампа, она через юридическую фирму, перевела той же Fusion почти миллион долларов.
Но эти подробности пока спецпрокурора, похоже, не интересуют. Поиск российского следа в американских выборах продолжается. Сегодня на Капитолийском холме будут заслушивать представителей компаний Facebook, Twitter и Google, через которые, как считают в Америке, Россия могла влиять на настроение американцев перед голосованием.
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