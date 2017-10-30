Экс-главу штаба Трампа Манафорта поместили под домашний арест

Адвокат Манафорта заявил, что нет никаких доказательств сговора кампании Трампа с Россией и назвал все обвинения в адрес своего клиента «смехотворными».
Как передает агентство Bloomberg, бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гетса поместили под домашний арест.
Обвинение не просило поместить их под домашний арест, однако суд счел, что Манафорт и Гейтс могут скрыться от правосудия. Как передает телеканал CNN, правительство обратилось к суду с просьбой назначить залог в размере 10 миллионов долларов для Манафорта и 5 миллионов долларов для Гейтса.
И Манафорт, и Гейтс полностью отрицают свою вину по обвинению в налоговых махинациях, отмывании денег, заговоре против интересов США и даче ложных показаний ФБР.
Адвокат Манафорта Кевин Даунинг после судебного заседания заявил, что эти обвинения «просто смехотворны», цитирует ТАСС.
Кевин Даунинг, адвокат: «Что я нахожу наиболее смехотворным, так это утверждение, что поддержание офшорных счетов и перечисление всех своих денежных средств в США — это сокрытие доходов от правительства Соединенных Штатов. Это просто нелепо».
В понедельник Манафорту и Гейтсу, в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по так называемому русскому досье, было предъявлено обвинение по 12 пунктам, в том числе в нарушении закона об иностранных агентах и отмывании денег. Обвинение утверждает, что они на протяжении нескольких лет работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и скрыв доходы от уплаты налогов. Теперь Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы и крупный штраф, а Гейтсу ждо 70 лет тюрьмы.
В Белом доме уже заявили, что обвинения против экс-главы предвыборного штаба Трампа и его делового партнера не имеют никакого отношения к президенту США Дональду Трампу и его предвыборной кампании. А официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что никаких доказательств сговора между Трампом и Россией нет, и по этой теме «не произошло никаких изменений» из-за обвинений, предъявленных Манафорту.
Имя Манафорта звучало ранее в связи с расследованием приписываемого России «вмешательства в американские выборы». Подобные обвинения не раз опровергали как в Белом доме, так и в Кремле.
Обвинение не просило поместить их под домашний арест, однако суд счел, что Манафорт и Гейтс могут скрыться от правосудия. Как передает телеканал CNN, правительство обратилось к суду с просьбой назначить залог в размере 10 миллионов долларов для Манафорта и 5 миллионов долларов для Гейтса.
И Манафорт, и Гейтс полностью отрицают свою вину по обвинению в налоговых махинациях, отмывании денег, заговоре против интересов США и даче ложных показаний ФБР.
Адвокат Манафорта Кевин Даунинг после судебного заседания заявил, что эти обвинения «просто смехотворны», цитирует ТАСС.
Кевин Даунинг, адвокат: «Что я нахожу наиболее смехотворным, так это утверждение, что поддержание офшорных счетов и перечисление всех своих денежных средств в США — это сокрытие доходов от правительства Соединенных Штатов. Это просто нелепо».
В понедельник Манафорту и Гейтсу, в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по так называемому русскому досье, было предъявлено обвинение по 12 пунктам, в том числе в нарушении закона об иностранных агентах и отмывании денег. Обвинение утверждает, что они на протяжении нескольких лет работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и скрыв доходы от уплаты налогов. Теперь Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы и крупный штраф, а Гейтсу ждо 70 лет тюрьмы.
В Белом доме уже заявили, что обвинения против экс-главы предвыборного штаба Трампа и его делового партнера не имеют никакого отношения к президенту США Дональду Трампу и его предвыборной кампании. А официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что никаких доказательств сговора между Трампом и Россией нет, и по этой теме «не произошло никаких изменений» из-за обвинений, предъявленных Манафорту.
Имя Манафорта звучало ранее в связи с расследованием приписываемого России «вмешательства в американские выборы». Подобные обвинения не раз опровергали как в Белом доме, так и в Кремле.
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