Трамп назвал историю с «российским вмешательством» выдумкой демократов

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заверил американцев, что Россия не помогала ему выиграть выборы. А все спекуляции на эту тему — выдумка демократов, которые пытаются оправдать свое поражение.
Дональд Трамп, президент США: «Это один из величайших фейков. И это именно то, что лучше всего удается делать демократам. Они проиграли выборы и не поняли, что вообще произошло. Им нужно было оправдание, и поэтому они начали говорить: „Россия, Россия“».
Такое заявление он сделал, выступая перед сторонниками в Алабаме, передает ТАСС. Трамп обратился к собравшимся, поинтересовавшись, «много ли в зале русских». «Не вижу особенно много русских», констатировал он.
В США ведется расследование «российского вмешательства» в выборы президента США. Им занимаются спецслужбы и Конгресс, а также спецррокурор Мюллер. Москва на самом высоком уровне неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход американских выборов.
Такое заявление он сделал, выступая перед сторонниками в Алабаме, передает ТАСС. Трамп обратился к собравшимся, поинтересовавшись, «много ли в зале русских». «Не вижу особенно много русских», констатировал он.
В США ведется расследование «российского вмешательства» в выборы президента США. Им занимаются спецслужбы и Конгресс, а также спецррокурор Мюллер. Москва на самом высоком уровне неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход американских выборов.
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