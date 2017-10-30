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    Экс-главе штаба Трампа Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы

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    • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst
    <nobr>Экс-главе</nobr> штаба Трампа Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы

    Экс-главе штаба Трампа Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы

    <nobr>Экс-главе</nobr> штаба Трампа Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы
  • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst

    • Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его давний деловой партнер Рик Гейтс предстали перед судом.

    Выступая в суде, Манафорт и Гейтс заявили, что не признают себя виновными ни по одному из 12 пунктов обвинения.

    Между тем в Белом доме уже заявили, что обвинения против экс-главы предвыборного штаба Трампа и его делового партнера не имеют никакого отношения к президенту США и его предвыборной кампании. Представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс отметила, что в Вашингтоне по-прежнему уверены: никаких доказательств сговора между Трампом и Россией нет, и по этой теме «не произошло никаких изменений из-за сегодняшнего обвинения».

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    Ранее сегодня Манафорту и Гейтсу, в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по так называемому русскому досье, было предъявлено обвинение по 12 пунктам, в том числе в нарушении закона об иностранных агентах и отмывании денег. По данным обвинения, они на протяжении нескольких лет работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и утаив эти средства от налогов. Теперь Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы и крупный штраф, Гейтс же может получить до 70 лет заключения, передает РИА Новости.

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    Надо сказать, что ранее имя Манафорта звучало в связи с расследованием вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ президента Трампа. Подобные обвинения неоднократно опровергали как в Белом доме, так и в Кремле. Так, в Москве не раз называли заявления о попытках повлиять на выборы в США «абсолютно голословными».

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