Экс-главу штаба Трампа обвинили в связях с Януковичем и сговоре против США

Экс-главе предвыборного штаба Трампа Манафорту предъявлены обвинения по 12 статьям, среди которых отмывание денег, неуплата налогов и сговор против США.
Бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 статьям. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на заявление спецпрокурора Роберта Мюллера.
Из заявления спецпрокурора: «Обвинительное заключение содержит 12 пунктов: сговор против США, сговор с целью отмывания денег, незарегистрированный агент иностранного принципала, ложные или вводящие в заблуждения заявления в рамках закона „О регистрации иностранных агентов“ и семь случаев отсутствия представления отчетов об иностранных банках и финансовых счетах».
Особое внимание в документе уделяется сотрудничеству Манафорта с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и с украинской «Партией регионов». По данным обвинения, Манафорт и Гейтс участвовали в лоббистской деятельности США в интересах властей Украины при Януковиче. Считается, что они отмывали деньги, полученные с Украины, через американские и иностранные компании. Всего через офшорные счета могло пройти до 75 миллионов долларов.
Ранее стало известно о выдвижении обвинений против Манафорта и Гейтса в рамках расследования «о российском вмешательстве» в выборы президента США. В числе фигурантов расследования кроме Манафорта и Гейтса числятся также зять и сын президента Трампа.
Расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США и называла их «абсолютно голословными».
Из заявления спецпрокурора: «Обвинительное заключение содержит 12 пунктов: сговор против США, сговор с целью отмывания денег, незарегистрированный агент иностранного принципала, ложные или вводящие в заблуждения заявления в рамках закона „О регистрации иностранных агентов“ и семь случаев отсутствия представления отчетов об иностранных банках и финансовых счетах».
Особое внимание в документе уделяется сотрудничеству Манафорта с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и с украинской «Партией регионов». По данным обвинения, Манафорт и Гейтс участвовали в лоббистской деятельности США в интересах властей Украины при Януковиче. Считается, что они отмывали деньги, полученные с Украины, через американские и иностранные компании. Всего через офшорные счета могло пройти до 75 миллионов долларов.
Ранее стало известно о выдвижении обвинений против Манафорта и Гейтса в рамках расследования «о российском вмешательстве» в выборы президента США. В числе фигурантов расследования кроме Манафорта и Гейтса числятся также зять и сын президента Трампа.
Расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США и называла их «абсолютно голословными».
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