Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Экс-главу штаба Трампа обвинили в связях с Януковичем и сговоре против США

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    • Фото: Reuters © 2017, Carlo Allegri
    <nobr>Экс-главу</nobr> штаба Трампа обвинили в связях с Януковичем и сговоре против США

    Экс-главу штаба Трампа обвинили в связях с Януковичем и сговоре против США

    <nobr>Экс-главу</nobr> штаба Трампа обвинили в связях с Януковичем и сговоре против США
  • Фото: Reuters © 2017, Carlo Allegri

    • Экс-главе предвыборного штаба Трампа Манафорту предъявлены обвинения по 12 статьям, среди которых отмывание денег, неуплата налогов и сговор против США.

    Бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 статьям. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на заявление спецпрокурора Роберта Мюллера.

    Из заявления спецпрокурора: «Обвинительное заключение содержит 12 пунктов: сговор против США, сговор с целью отмывания денег, незарегистрированный агент иностранного принципала, ложные или вводящие в заблуждения заявления в рамках закона „О регистрации иностранных агентов“ и семь случаев отсутствия представления отчетов об иностранных банках и финансовых счетах».

    Особое внимание в документе уделяется сотрудничеству Манафорта с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и с украинской «Партией регионов». По данным обвинения, Манафорт и Гейтс участвовали в лоббистской деятельности США в интересах властей Украины при Януковиче. Считается, что они отмывали деньги, полученные с Украины, через американские и иностранные компании. Всего через офшорные счета могло пройти до 75 миллионов долларов.

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