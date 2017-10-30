Экс-главе штаба Трампа Манафорту предъявили обвинение в рамках «русского досье»

В отношении
экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бывшего делового партнера Рика Гейтса выдвинуты обвинения в рамках расследования «о вмешательстве РФ» в выборы президента США.
О выдвижении обвинений против Пола Манафорта и Рика Гейтса сообщает The New York Times. Газета отмечает, что оба подозреваемых вызваны в Минюст.
В чем именно обвиняют экс-главу предвыборного штаба Трампа и его бизнес-партнера, пока не уточняется.
Ранее CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера определила первую группу людей, которым могут предъявить обвинения в рамках расследования «российского дела». Журналисты полагали, что подозреваемых не будут обвинять в непосредственном «сговоре» с Москвой — речь, скорее, пойдет о каких-то финансовых преступлениях.
Второй подозреваемый — Рик Гейтс, протеже и младший партнер Манафорта, — возможно, связан с кипрскими компаниями, которые создала фирма Манафорта, чтобы получать платежи от политиков и бизнесменов в Восточной Европе.
В числе фигурантов расследования кроме Манафорта и Гейтса числятся также зять и сын президента Трампа.
Расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США и называла их «абсолютно голословными».
В чем именно обвиняют экс-главу предвыборного штаба Трампа и его бизнес-партнера, пока не уточняется.
Ранее CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера определила первую группу людей, которым могут предъявить обвинения в рамках расследования «российского дела». Журналисты полагали, что подозреваемых не будут обвинять в непосредственном «сговоре» с Москвой — речь, скорее, пойдет о каких-то финансовых преступлениях.
Второй подозреваемый — Рик Гейтс, протеже и младший партнер Манафорта, — возможно, связан с кипрскими компаниями, которые создала фирма Манафорта, чтобы получать платежи от политиков и бизнесменов в Восточной Европе.
В числе фигурантов расследования кроме Манафорта и Гейтса числятся также зять и сын президента Трампа.
Расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США и называла их «абсолютно голословными».
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