Экс-советник штаба Трампа признался в даче ложных показаний ФБР

Бывший советник штаба президента США Джордж Пападопулос признал вину в даче ложных показаний ФБР. Речь идет об общении штаба с иностранцами, в том числе и гражданами России.
Об этом говорится в заявлении офиса спецпрокурора Роберта Мюллера. Из документа следует, что 27 января 2017 года Пападопулос дал «ложные показания и опустил существенные факты ФБР относительно его взаимодействия с иностранцами во время президентской кампании, включая граждан РФ».
В частности, отмечается, что Пападопулос неверно описал свое взаимодействие с иностранными лицами, которые обсуждали «грязь», связанную с электронной перепиской тогдашнего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, сообщает РИА Новости.
В документе также указывается, что Пападопулос в это время поддерживал связь с гражданкой России, однако ранее заявил, что их общение не выходило за рамки приветствия. В ФБР считают, что женщина помогала советнику встречаться с представителями российского правительства.
Ранее сообщалось, что обвинения в рамках расследования «о вмешательстве РФ» в выборы президента США выдвинуты против экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бывшего делового партнера Рика Гейтса. В числе фигурантов расследования кроме Манафорта и Гейтса числятся также зять и сын президента Трампа.
Расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США и называла их «абсолютно голословными».
В частности, отмечается, что Пападопулос неверно описал свое взаимодействие с иностранными лицами, которые обсуждали «грязь», связанную с электронной перепиской тогдашнего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, сообщает РИА Новости.
В документе также указывается, что Пападопулос в это время поддерживал связь с гражданкой России, однако ранее заявил, что их общение не выходило за рамки приветствия. В ФБР считают, что женщина помогала советнику встречаться с представителями российского правительства.
Ранее сообщалось, что обвинения в рамках расследования «о вмешательстве РФ» в выборы президента США выдвинуты против экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бывшего делового партнера Рика Гейтса. В числе фигурантов расследования кроме Манафорта и Гейтса числятся также зять и сын президента Трампа.
Расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США и называла их «абсолютно голословными».
Комментарии