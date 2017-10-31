Facebook, Twitter и Google рассказали о «вмешательстве России» в американские выборы

Facebook, Twitter и Google подготовили новые данные о возможном влиянии РФ на выборы в США
Представители американских соцсетей заявили о готовности предоставить американскому конгрессу новую информацию о якобы связанной с президентскими выборами в США деятельности России.
В частности, в Facebook намерены рассказать юридическому комитету Сената США, что предположительно связанная с Россией группа опубликовала более 80 тыс. рекламных сообщений во время и после выборов. Увидеть эти посты могли до 126 млн пользователей.
Представители Twitter намерены заявить, что выявили и заблокировали 2,75 тыс. аккаунтов, которые, как считают в руководстве соцсети, целенаправленно продвигали пророссийские взгляды во время выборов в 2016 году.
А в Google говорят о том, что выявили два аккаунта, которые могут быть связаны с Россией. Якобы они потратили 4,7 тыс. долларов на рекламу во время президентских выборов США. Также утверждается, что были найдены 18 YouTube-каналов, предположительно связанных Россией, на которых было размещено более 1 тыс. видео общей продолжительностью 43 часа.
Как отмечает «Интерфакс», представители соцсетей выступят на слушаниях о якобы вмешательстве России в выборы в США, которые пройдут 31 октября и 1 ноября.
Напомним, ранее в Facebook, Twitter и Google утверждали, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсетях, чтобы повлиять на исход президентских выборов. Кроме того, руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют российские СМИ — RT и Sputnik.
В частности, в Facebook намерены рассказать юридическому комитету Сената США, что предположительно связанная с Россией группа опубликовала более 80 тыс. рекламных сообщений во время и после выборов. Увидеть эти посты могли до 126 млн пользователей.
Представители Twitter намерены заявить, что выявили и заблокировали 2,75 тыс. аккаунтов, которые, как считают в руководстве соцсети, целенаправленно продвигали пророссийские взгляды во время выборов в 2016 году.
А в Google говорят о том, что выявили два аккаунта, которые могут быть связаны с Россией. Якобы они потратили 4,7 тыс. долларов на рекламу во время президентских выборов США. Также утверждается, что были найдены 18 YouTube-каналов, предположительно связанных Россией, на которых было размещено более 1 тыс. видео общей продолжительностью 43 часа.
Как отмечает «Интерфакс», представители соцсетей выступят на слушаниях о якобы вмешательстве России в выборы в США, которые пройдут 31 октября и 1 ноября.
Напомним, ранее в Facebook, Twitter и Google утверждали, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсетях, чтобы повлиять на исход президентских выборов. Кроме того, руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют российские СМИ — RT и Sputnik.
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