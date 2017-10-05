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    Facebook и Twitter согласились участвовать в слушаниях комитета сената США по «делу РФ»

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    Facebook и Twitter согласились участвовать в слушаниях комитета сената США по «делу РФ»

    Facebook и Twitter согласились участвовать в слушаниях комитета сената США по «делу РФ»

    Американские компании Facebook и Twitter согласились участвовать в слушаниях комитета по разведке сената США, касающихся расследования «вмешательства РФ» в президентские выборы 2016 года.

    Ранее сообщалось, что сенатский комитет США по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о «попытках России использовать социальные СМИ» для влияния на выборы.

    В среду компании заявили, что они сотрудничают с американскими законодателями в рамках проведения расследования.

    Из заявления представителя Twitter: «Как мы отмечали в нашем блоге на прошлой неделе, мы участвуем в этих расследованиях по российскому вмешательству в выборы 2016 года. Компания продолжит оказывать содействие расследованиям и делиться с общественностью деталями полученных выводов».

    Как сообщает газета The Hill, ранее представители обеих компаний предоставили разведывательным комитетам сената и палаты представителей США информацию, якобы имеющую отношение к «вмешательству РФ» в выборы.

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    Соцсеть Facebook ранее утверждала, что в ходе президентской предвыборной кампании в США «российские» боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

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