Facebook и Twitter согласились участвовать в слушаниях комитета сената США по «делу РФ»

Американские компании Facebook и Twitter согласились участвовать в слушаниях комитета по разведке сената США, касающихся расследования «вмешательства РФ» в президентские выборы 2016 года.
Ранее сообщалось, что сенатский комитет США по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о «попытках России использовать социальные СМИ» для влияния на выборы.
В среду компании заявили, что они сотрудничают с американскими законодателями в рамках проведения расследования.
Из заявления представителя Twitter: «Как мы отмечали в нашем блоге на прошлой неделе, мы участвуем в этих расследованиях по российскому вмешательству в выборы 2016 года. Компания продолжит оказывать содействие расследованиям и делиться с общественностью деталями полученных выводов».
Как сообщает газета The Hill, ранее представители обеих компаний предоставили разведывательным комитетам сената и палаты представителей США информацию, якобы имеющую отношение к «вмешательству РФ» в выборы.
Соцсеть Facebook ранее утверждала, что в ходе президентской предвыборной кампании в США «российские» боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.
В среду компании заявили, что они сотрудничают с американскими законодателями в рамках проведения расследования.
Из заявления представителя Twitter: «Как мы отмечали в нашем блоге на прошлой неделе, мы участвуем в этих расследованиях по российскому вмешательству в выборы 2016 года. Компания продолжит оказывать содействие расследованиям и делиться с общественностью деталями полученных выводов».
Как сообщает газета The Hill, ранее представители обеих компаний предоставили разведывательным комитетам сената и палаты представителей США информацию, якобы имеющую отношение к «вмешательству РФ» в выборы.
Соцсеть Facebook ранее утверждала, что в ходе президентской предвыборной кампании в США «российские» боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.
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