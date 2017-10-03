Компания Facebook передала в Конгресс США приписываемые РФ рекламные объявления

Компания Facebook передала подборку из трех тысяч рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей конгресса США.
Главный демократ в комитете Адам Шифф сообщил, что надеется опубликовать эти сообщения при первой же возможности, добавив, что работает с Facebook «для решения любых вопросов, связанных с конфиденциальностью». По словам Шиффа, комитет рассмотрит, как эти сообщения «могли быть направлены на определенную группу избирателей».
Facebook сообщил в свою очередь, что около 10 млн человек в США просмотрели политические рекламные объявления, которые якобы распространялись в соцсети некой российской структурой.
Из заявления Facebook: «Большинство рекламных объявлений, по имеющимся данным, касалось способствующих расколу социальных и политических посланий широкого идеологического спектра, которые затрагивали темы, начиная с проблем сексуальных меньшинств и заканчивая расовыми и иммиграционными вопросами и правом владения оружием».
Ранее сообщалось, что представители социальной сети Facebook поделятся информацией о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США с конгрессменами в понедельник. Речь идет о рекламных сообщениях политического характера, якобы оплаченных из России за несколько месяцев до начала американских выборов 2016 года.
В Facebook заявляли, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсети, чтобы повлиять на исход президентских выборов. В Кремле все обвинения в адрес российской стороны отвергли. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в достоверность расследования Facebook о вмешательстве России в американские выборы.
Facebook сообщил в свою очередь, что около 10 млн человек в США просмотрели политические рекламные объявления, которые якобы распространялись в соцсети некой российской структурой.
Из заявления Facebook: «Большинство рекламных объявлений, по имеющимся данным, касалось способствующих расколу социальных и политических посланий широкого идеологического спектра, которые затрагивали темы, начиная с проблем сексуальных меньшинств и заканчивая расовыми и иммиграционными вопросами и правом владения оружием».
Ранее сообщалось, что представители социальной сети Facebook поделятся информацией о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США с конгрессменами в понедельник. Речь идет о рекламных сообщениях политического характера, якобы оплаченных из России за несколько месяцев до начала американских выборов 2016 года.
В Facebook заявляли, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсети, чтобы повлиять на исход президентских выборов. В Кремле все обвинения в адрес российской стороны отвергли. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в достоверность расследования Facebook о вмешательстве России в американские выборы.
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