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  • 07.09, 06:48

    В Facebook заявили о вмешательстве России в американские выборы

    1 комментарий

    В Facebook заявили о вмешательстве России в американские выборы

    В Facebook заявили о вмешательстве России в американские выборы

    Представители компании Facebook утверждают, что ложными аккаунтами с политическими сообщениями, появлявшимися в соцсети во время американских выборов, якобы управляли из России.

    В компании Facebook заявили, что заблокировали 3 тысячи страниц, на которых во время избирательной компании в США размещались политические сообщения. Представители компании утверждают, что за ложными аккаунтами скрывается «рука Москвы».

    Алекс Стамос, представитель компании Facebook: «Рассматривая закупки рекламы, мы обнаружили приблизительно 100 тысяч долларов, потраченные в период с июня 2015 года по май 2017-го и имеющие отношение примерно к 3 тысячам рекламных страниц, которые были привязаны к приблизительно 470 ложным аккаунтам и страницам в нарушение нашей политики. Согласно проведенному нами анализу, эти учетные записи и страницы были связаны друг с другом, ими, вероятно, управляли из России».

    По словам Стамоса, несмотря на то, что страницы не имели отношения к тому или иному кандидату в президенты США, через них распространялись заявления на спорные темы, такие как контроль за оружием, иммиграция, защита прав сексуальных меньшинств и так далее.

    Как передает Reuters, данные о владельцах этих аккаунтов а также рекламные записи уже переданы компанией Facebook в аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование в отношении приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп называет фальшивкой заявления о «российском следе» в ходе его избирательной кампании. По его словам, целью появления подобной информации стали «попытки оправдать величайшее поражение» в истории американской политики. Москва также неоднократно отвергала подобные обвинения.

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