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    Трамп назвал мистификацией расследование Facebook о России

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    • Фото: Reuters © 2017, Eduardo Munoz
    Трамп назвал мистификацией расследование Facebook о России

    Трамп назвал мистификацией расследование Facebook о России

    Трамп назвал мистификацией расследование Facebook о России
  • Фото: Reuters © 2017, Eduardo Munoz

    • Президент США Дональд Трамп не верит в достоверность расследования Facebook о вмешательстве России в американские выборы, в частности, в покупку политической рекламы в этой соцсети. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

    Дональд Трамп: «Связанная с Россией мистификация продолжается, теперь это реклама в Facebook. А как насчет предвзятой и нечестной работы СМИ в пользу Кривой Хиллари? (придуманное Трампом прозвище для Хиллари Клинтон. — Прим. ред.)»



    Две недели назад в Facebook заявили, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсети, чтобы повлиять на исход президентских выборов. Сегодня в руководстве Facebook объявили о намерении поделиться собранной информацией о «российском следе» с Конгрессом США. В Кремле все обвинения в адрес российской стороны отвергли.

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