Трамп назвал мистификацией расследование Facebook о России

Президент США Дональд Трамп не верит в достоверность расследования Facebook о вмешательстве России в американские выборы, в частности, в покупку политической рекламы в этой соцсети. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.
Дональд Трамп: «Связанная с Россией мистификация продолжается, теперь это реклама в Facebook. А как насчет предвзятой и нечестной работы СМИ в пользу Кривой Хиллари? (придуманное Трампом прозвище для Хиллари Клинтон. — Прим. ред.)»
Две недели назад в Facebook заявили, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсети, чтобы повлиять на исход президентских выборов. Сегодня в руководстве Facebook объявили о намерении поделиться собранной информацией о «российском следе» с Конгрессом США. В Кремле все обвинения в адрес российской стороны отвергли.
The Russia hoax continues, now it’s ads on Facebook. What about the totally biased and dishonest Media coverage in favor of Crooked Hillary?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 сентября 2017 г.
Две недели назад в Facebook заявили, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсети, чтобы повлиять на исход президентских выборов. Сегодня в руководстве Facebook объявили о намерении поделиться собранной информацией о «российском следе» с Конгрессом США. В Кремле все обвинения в адрес российской стороны отвергли.
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