Facebook передаст Конгрессу данные о «российском вмешательстве»

Facebook поделится с Конгрессом США информацией по расследованию «российского следа» на выборах США.
Об этом в блоге компании рассказал вице-президент Facebook Эллиот Шраге.
Эллиот Шраге: «Это экстраординарное расследование, которое поднимает вопрос о честности выборов в США. После напряженного анализа юридических норм и политики компании мы решили, что если мы поделимся рекламой, которую мы обнаружили, с Конгрессом, это поможет властям завершить жизненно необходимую работу по оценке того, что произошло на выборах 2016 года».
По словам Шраге, публично эта информация обнародована не будет, поскольку это запрещает федеральный закон. Представитель соцсети отметил, что Facebook ничего не знал о предполагаемой связи приобретаемой рекламы с Россией. Он также назвал «возможным» обнаружение в будущем рекламы в Facebook, связанной с Россией, передает РИА Новости.
В Facebook ранее заявили, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в данной соцсети, чтобы оказать влияние на исход выборов. В Кремле заявили, что Москва не имеет к этому никакого отношения.
Эллиот Шраге: «Это экстраординарное расследование, которое поднимает вопрос о честности выборов в США. После напряженного анализа юридических норм и политики компании мы решили, что если мы поделимся рекламой, которую мы обнаружили, с Конгрессом, это поможет властям завершить жизненно необходимую работу по оценке того, что произошло на выборах 2016 года».
По словам Шраге, публично эта информация обнародована не будет, поскольку это запрещает федеральный закон. Представитель соцсети отметил, что Facebook ничего не знал о предполагаемой связи приобретаемой рекламы с Россией. Он также назвал «возможным» обнаружение в будущем рекламы в Facebook, связанной с Россией, передает РИА Новости.
В Facebook ранее заявили, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в данной соцсети, чтобы оказать влияние на исход выборов. В Кремле заявили, что Москва не имеет к этому никакого отношения.
Комментарии