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  • 07.09, 18:54

    В Кремле опровергли заявления Facebook о вмешательстве России в выборы в США

    1 комментарий

    В Кремле опровергли заявления Facebook о вмешательстве России в выборы в США

    В Кремле опровергли заявления Facebook о вмешательстве России в выборы в США

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не слышали о покупке российскими ботами рекламы в Facebook, чтобы повлиять на выборы в США.

    Песков заверил, что Кремль не имеет к этой истории никакого отношения и попросил не отождествлять Москву с этой историей.

    Дмитрий Песков: «Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и не имеем никакого отношения к этим делам. Поэтому мы просим не отождествлять нас с этой историей».

    Ранее представители Facebook сообщили, что российские боты якобы покупали рекламу в соцсети, чтобы в ходе президентской предвыборной кампании в США оказать влияние на исход гонки. В Facebook заявили, что заблокировали три тысячи страниц, на которых размещались заявления на спорные темы, такие как контроль за оружием, иммиграция, защита прав сексуальных меньшинств и так далее.

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