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    Песков заявил о непричастности РФ к размещению политической рекламы в Facebook

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    Песков заявил о непричастности РФ к размещению политической рекламы в Facebook

    Песков заявил о непричастности РФ к размещению политической рекламы в Facebook

    Российская сторона не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети Facebook. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

    Дмитрий Песков: «Мы не знаем, что такое Russiangate, тем более мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook. И никогда этим не занимались. И никогда российская сторона не была к этому причастна».

    В Facebook ранее заявили, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсети, чтобы оказать влияние на исход выборов президента. Сегодня в руководстве Facebook объявили, что поделятся собранной информацией о «российском следе» с Конгрессом США.

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