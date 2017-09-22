Песков заявил о непричастности РФ к размещению политической рекламы в Facebook

Российская сторона не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети Facebook. Об этом заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.
Дмитрий Песков: «Мы не знаем, что такое Russiangate, тем более мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook. И никогда этим не занимались. И никогда российская сторона не была к этому причастна».
В Facebook ранее заявили, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсети, чтобы оказать влияние на исход выборов президента. Сегодня в руководстве Facebook объявили, что поделятся собранной информацией о «российском следе» с Конгрессом США.
В Facebook ранее заявили, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсети, чтобы оказать влияние на исход выборов президента. Сегодня в руководстве Facebook объявили, что поделятся собранной информацией о «российском следе» с Конгрессом США.
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