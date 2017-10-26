Симоньян ответила на претензии Twitter к рекламе RT

Руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют российские RT и Sputnik. Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, прокомментировала этот шаг.
Как говорится в официальном заявлении американской соцсети, решение о запрете на рекламу для RT и Sputnik связано с тем, что российские СМИ якобы вмешивались в президентские выборы в США.
В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян напомнила гендиректору Twitter Джеку Дорси, что его компания сама предложила RT рекламное сотрудничество. По ее словам, на эти российские каналы подписаны те, кому надоел «мейнстрим», и те, кто ищет альтернативный взгляд на новости.
В МИД РФ в свою очередь расценили действия Twitter как очередной агрессивный шаг в отношении российских СМИ и пообещали, что последуют ответные меры.
В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян напомнила гендиректору Twitter Джеку Дорси, что его компания сама предложила RT рекламное сотрудничество. По ее словам, на эти российские каналы подписаны те, кому надоел «мейнстрим», и те, кто ищет альтернативный взгляд на новости.
Hope @jack won’t forget to tell @congressdotgov how @Twitter pitched @RT_com to spend big $$s on US elex ad campaign. pic.twitter.com/7GqoEoSaY8— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 26 октября 2017 г.
В МИД РФ в свою очередь расценили действия Twitter как очередной агрессивный шаг в отношении российских СМИ и пообещали, что последуют ответные меры.
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