Невский. Проверка на прочность
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность
    Симоньян ответила на претензии Twitter к рекламе RT. Twitter, СМИ, соцсети, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСимоньян ответила на претензии Twitter к рекламе RT

    Симоньян ответила на претензии Twitter к рекламе RT

    комментировать
    Симоньян ответила на претензии Twitter к рекламе RT

    Симоньян ответила на претензии Twitter к рекламе RT

    Симоньян ответила на претензии Twitter к рекламе RT

      Руководство Twitter решило заблокировать рекламу на всех аккаунтах, которыми владеют российские RT и Sputnik. Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, прокомментировала этот шаг.

      Как говорится в официальном заявлении американской соцсети, решение о запрете на рекламу для RT и Sputnik связано с тем, что российские СМИ якобы вмешивались в президентские выборы в США.

      В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян напомнила гендиректору Twitter Джеку Дорси, что его компания сама предложила RT рекламное сотрудничество. По ее словам, на эти российские каналы подписаны те, кому надоел «мейнстрим», и те, кто ищет альтернативный взгляд на новости.




      В МИД РФ в свою очередь расценили действия Twitter как очередной агрессивный шаг в отношении российских СМИ и пообещали, что последуют ответные меры.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru