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    Twitter запретил RT и Sputnik размещать рекламу со всех аккаунтов

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    Twitter запретил RT и Sputnik размещать рекламу со всех аккаунтов

    Twitter запретил RT и Sputnik размещать рекламу со всех аккаунтов

    Социальная сеть запретила телеканалу Russia Today и агентству Sputnik размещать рекламу через свои аккаунты в Twitter.

    Американская соцсеть решила заблокировать рекламу через аккаунты, которые принадлежат российским RT и Sputnik, в связи с расследованием о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы в США.

    Twitter: «Twitter принял решение запретить рекламу на всех аккаунтах, принадлежащих Russia Today (RT) и Sputnik, немедленно. Оно основано на анализе, который мы проводили в связи с ситуацией по вмешательству этих агентств в президентские выборы США в 2016 году».




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    В компании добавили, что этот шаг «дался им нелегко», но они делают его «ради защиты пользователей соцсети». В Twitter также напомнили, что в начале этого года американские спецслужбы обвинили RT и Sputnik во вмешательстве в президентскую кампанию в США, а в соцсети не хотели бы видеть подобных действий.

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