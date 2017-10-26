Twitter запретил RT и Sputnik размещать рекламу со всех аккаунтов

Социальная сеть запретила телеканалу Russia Today и агентству Sputnik размещать рекламу через свои аккаунты в Twitter.
Американская соцсеть решила заблокировать рекламу через аккаунты, которые принадлежат российским RT и Sputnik, в связи с расследованием о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы в США.
Twitter: «Twitter принял решение запретить рекламу на всех аккаунтах, принадлежащих Russia Today (RT) и Sputnik, немедленно. Оно основано на анализе, который мы проводили в связи с ситуацией по вмешательству этих агентств в президентские выборы США в 2016 году».
В компании добавили, что этот шаг «дался им нелегко», но они делают его «ради защиты пользователей соцсети». В Twitter также напомнили, что в начале этого года американские спецслужбы обвинили RT и Sputnik во вмешательстве в президентскую кампанию в США, а в соцсети не хотели бы видеть подобных действий.
Twitter: «Twitter принял решение запретить рекламу на всех аккаунтах, принадлежащих Russia Today (RT) и Sputnik, немедленно. Оно основано на анализе, который мы проводили в связи с ситуацией по вмешательству этих агентств в президентские выборы США в 2016 году».
Twitter has made policy decision to off-board advertising from all accounts owned by Russia Today (RT) and Sputnik: https://t.co/APlYir211t— Twitter PublicPolicy (@Policy) 26 октября 2017 г.
В компании добавили, что этот шаг «дался им нелегко», но они делают его «ради защиты пользователей соцсети». В Twitter также напомнили, что в начале этого года американские спецслужбы обвинили RT и Sputnik во вмешательстве в президентскую кампанию в США, а в соцсети не хотели бы видеть подобных действий.
Комментарии