RT намерен избежать регистрации в США в качестве иноагента

По данным СМИ, российский телеканал RT ищет способ избежать регистрации в качестве иностранного агента в США.
Телеканал, как выяснили журналисты CNN, не зарегистрировался в качестве иностранного агента в Штатах.
Анна Белкина, директор службы внешних связей RT: «Наша команда юристов делает все возможное для RT, чтобы избежать регистрации в соответствии с американским Актом о регистрации иностранных агентов (FARA), диалог продолжается. По их совету, мы не обсуждаем дальнейшие детали в настоящее время».
Как сообщала ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, в США потребовали от телеканала признания себя иностранным агентом до 17 октября. В случае, если этого не произойдет, в отношении сотрудников канала могут быть приняты серьезные меры.
Анна Белкина, директор службы внешних связей RT: «Наша команда юристов делает все возможное для RT, чтобы избежать регистрации в соответствии с американским Актом о регистрации иностранных агентов (FARA), диалог продолжается. По их совету, мы не обсуждаем дальнейшие детали в настоящее время».
Как сообщала ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, в США потребовали от телеканала признания себя иностранным агентом до 17 октября. В случае, если этого не произойдет, в отношении сотрудников канала могут быть приняты серьезные меры.
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