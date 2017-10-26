Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    «Очередной агрессивный шаг»: Захарова прокомментировала санкции Twitter для RT и Sputnik

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    «Очередной агрессивный шаг»: Захарова прокомментировала санкции Twitter для RT и Sputnik

    «Очередной агрессивный шаг»: Захарова прокомментировала санкции Twitter для RT и Sputnik

    «Очередной агрессивный шаг»: Захарова прокомментировала санкции Twitter для RT и Sputnik
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Официальный представитель МИД РФ прокомментировала решение соцсети запретить для RT и Sputnik размещение рекламы на всех их аккаунтах.

    Мария Захарова пообещала Вашингтону ответные меры на действия в отношении российских СМИ RT и Sputnik.

    Мария Захарова: «Расцениваем это как очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности российского телеканал Russia Today и ставший результатом давления части американского истеблишмента и спецслужб».

    Она подчеркнула, что воспрепятствование деятельности российских СМИ, в том числе осуществляемое при помощи арсенала спецслужб, свидетельствует о грубом нарушении Соединенными Штатами Америки как международных, так и внутренних законодательных актов, гарантирующих свободу слова.

    Мария Захарова: «Ответные меры, естественно, последуют».

    Таким образом официальный представитель МИД РФ отреагировала на решение Twitter запретить RT и Sputnik размещать рекламу со всех их аккаунтов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru