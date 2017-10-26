«Очередной агрессивный шаг»: Захарова прокомментировала санкции Twitter для RT и Sputnik

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала решение соцсети запретить для RT и Sputnik размещение рекламы на всех их аккаунтах.
Мария Захарова пообещала Вашингтону ответные меры на действия в отношении российских СМИ RT и Sputnik.
Мария Захарова: «Расцениваем это как очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности российского телеканал Russia Today и ставший результатом давления части американского истеблишмента и спецслужб».
Она подчеркнула, что воспрепятствование деятельности российских СМИ, в том числе осуществляемое при помощи арсенала спецслужб, свидетельствует о грубом нарушении Соединенными Штатами Америки как международных, так и внутренних законодательных актов, гарантирующих свободу слова.
Мария Захарова: «Ответные меры, естественно, последуют».
Таким образом официальный представитель МИД РФ отреагировала на решение Twitter запретить RT и Sputnik размещать рекламу со всех их аккаунтов.
Мария Захарова: «Расцениваем это как очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности российского телеканал Russia Today и ставший результатом давления части американского истеблишмента и спецслужб».
Она подчеркнула, что воспрепятствование деятельности российских СМИ, в том числе осуществляемое при помощи арсенала спецслужб, свидетельствует о грубом нарушении Соединенными Штатами Америки как международных, так и внутренних законодательных актов, гарантирующих свободу слова.
Мария Захарова: «Ответные меры, естественно, последуют».
Таким образом официальный представитель МИД РФ отреагировала на решение Twitter запретить RT и Sputnik размещать рекламу со всех их аккаунтов.
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