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    Трамп: Россия смеется над глупостями о сговоре

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Трамп: Россия смеется над глупостями о сговоре

    Трамп: Россия смеется над глупостями о сговоре

    Трамп: Россия смеется над глупостями о сговоре
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Дональд Трамп раскритиковал своих противников, обвиняющих его в сговоре с Россией.

    Американский президент заявил, что считает подобные предположения глупыми, подчеркнув, что над ними смеется весь мир.

    Также в своем Twitter Трамп назвал происходящее в США охотой на ведьм.

    Дональд Трамп, президент США: «Величайшая в американской истории охота на ведьм продолжается. Никакого сговора не было, все, включая демократов, знают, что сговора не было, но все продолжается и продолжается. Россия и весь мир смеются над глупостью, которую они наблюдают».

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    Расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа ведется в ФБР и в конгрессе. А в американских СМИ регулярно появляются публикации о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. При этом заявления сговоре опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

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