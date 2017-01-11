Трамп обрушился с критикой на журналистов CNN во время пресс-конференции

Избранный президент США Дональд Трамп не позволил журналистам телеканала CNN задать вопрос во время своей первой после выборов
пресс-конференции.
Here’s the exchange where CNN’s Jim @Acosta tries to ask Trump a question and the President-elect refuses pic.twitter.com/LlwmhPj5w3— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 11 января 2017 г.
Одним скандалом конференция Трампа не ограничилась. Избранный глава Белого дома устроил словесную перепалку с журналистом, поинтересовавшимся, собирается ли Трамп публиковать налоговую декларацию. Репортеру другого издания, попытавшемуся развить тему с декларацией, Трамп и вовсе не дал задать вопрос, разразившись гневной тирадой.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что американские спецслужбы передали избранному президенту США Дональду Трампу информацию о том, что Россия якобы имеет на него компромат. В основу отчета легли докладные записки бывшего сотрудника британских спецслужб, работу которого коллеги из спецслужб США якобы считают заслуживающей доверия.
информацию CNN фейком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны назвал информацию о сборе компромата на Трампа «полной чушью».
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