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  • 11.01, 21:59

Трамп обрушился с критикой на журналистов CNN во время пресс-конференции

1 комментарий
  • Фото Reuters © 2017, Lucas Jackson
Трамп обрушился с критикой на журналистов CNN во время <nobr>пресс-конференции</nobr>

Трамп обрушился с критикой на журналистов CNN во время пресс-конференции

Трамп обрушился с критикой на журналистов CNN во время <nobr>пресс-конференции</nobr>
  • Фото Reuters © 2017, Lucas Jackson

    • Избранный президент США Дональд Трамп не позволил журналистам телеканала CNN задать вопрос во время своей первой после выборов пресс-конференции.

    Трамп указал пальцем на сотрудников телеканала и назвал CNN «ужасной организацией». При этом он обвинил журналистов в создании фейковых новостей.




    Одним скандалом конференция Трампа не ограничилась. Избранный глава Белого дома устроил словесную перепалку с журналистом, поинтересовавшимся, собирается ли Трамп публиковать налоговую декларацию. Репортеру другого издания, попытавшемуся развить тему с декларацией, Трамп и вовсе не дал задать вопрос, разразившись гневной тирадой.

    Ранее телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что американские спецслужбы передали избранному президенту США Дональду Трампу информацию о том, что Россия якобы имеет на него компромат. В основу отчета легли докладные записки бывшего сотрудника британских спецслужб, работу которого коллеги из спецслужб США якобы считают заслуживающей доверия.

    Трамп в своем Twitter назвал информацию CNN фейком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны назвал информацию о сборе компромата на Трампа «полной чушью».

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