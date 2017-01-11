Песков назвал информацию о сборе компромата на Трампа «полной чушью»

Распространение информации о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа направлено на подрыв двусторонних отношений, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Кремль не занимается сбором компромата. Кремль, президент РФ занимаются выстраиванием отношений с нашими зарубежными партнерами: первое — в интересах Российской Федерации, в интересах российского народа, второе — в интересах глобального мира, стабильности и безопасности».
Сам документ, на основе которого был составлен отчет о якобы сборе Россией компромата, пресс-секретарь президента назвал «полной фальшивкой», качество которой говорит само за себя. Распространение такой информации — это, по словам Пескова, очевидная попытка навредить двусторонним отношениям РФ и США.
Дмитрий Песков: «Фабрикация таких уток, качество открытой части предыдущего доклада и этой утки сопоставимо, такой pulp fiction. Безусловно, также с определенным юмором надо на это реагировать, хотя есть и печальная сторона. Действительно, существуют те, кто нагнетают такую истерику, кто лезет из кожи вон, чтобы поддерживать это состояние „охоты на ведьм“. Кстати, избранный президент Трамп так и охарактеризовал эту очередную фальшивку как, собственно, продолжение „охоты на ведьм“».
Об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства якобы сбора Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN. По его данным, этот документ был представлен и действующему главе Белого дома Бараку Обаме. Сообщается, что данные о компрометирующей информации содержались в приложении из двух страниц к основному докладу спецслужб США о хакерских атаках.
Вскоре после этого портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета. Он представляет собой разрозненные заметки бывшего сотрудника британских спецслужб, работу которого коллеги из США считают заслуживающей доверия.
В WikiLeaks этот документ назвали неправдоподобной подделкой.
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