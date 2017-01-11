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  • 11.01, 05:18

СМИ: спецслужбы США убеждают Трампа, что он обязан России победой на выборах

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СМИ: спецслужбы США убеждают Трампа, что он обязан России победой на выборах

СМИ: спецслужбы США убеждают Трампа, что он обязан России победой на выборах

Американские СМИ рассказали о спецбрифинге, на котором представители спецслужб США рассказали будущему президенту США Дональду Трампу о том, что русская разведка якобы «собирает на него компромат».

Как передает телеканал CNN, во время специального брифинга с представителями спецлужб, посвященного приписываемым России хакерским атакам, Дональду Трампу также сообщили о том, что Москва якобы собирает на будущего президента США компрометирующую информацию.

Речь идет о том, что некие «российские агенты разведки» якобы имеют сведения о финансах и личной жизни Трампа, которые могут дискредитировать политика. В основу отчета легли докладные записки бывшего сотрудника британских спецслужб, работу которого коллеги из спецслужб США считают «заслуживающей доверия».

По информации журналистов CNN, в ходе спецбрифинга представители американских спецслужб также попытались убедить будущего президента США, что во время предвыборной кампании лица из его окружения якобы «контактировали с посредниками Кремля».

Впрочем, как обычно, никаких доказательств не приводится. Будущий президент США уже прокомментировал последние сообщения СМИ, назвав их поддельными новостями и политической охотой на ведьм. Сообщение об этом, набранное большими буквами, появилось на странице Трампа в Twitter.

Дональд Трамп, избранный президент США: «Сфабрикованные новости — тотальная политическая охота на ведьм!»




Напомним, в Кремле называли голословные обвинения США в причастности России к кибератакам «утомляющими эмоциональными припадками».

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