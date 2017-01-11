СМИ: спецслужбы США убеждают Трампа, что он обязан России победой на выборах

Американские СМИ рассказали о спецбрифинге, на котором представители спецслужб США рассказали будущему президенту США Дональду Трампу о том, что русская разведка якобы «собирает на него компромат».CNN, во время специального брифинга с представителями спецлужб, посвященного приписываемым России хакерским атакам, Дональду Трампу также сообщили о том, что Москва якобы собирает на будущего президента США компрометирующую информацию.
Речь идет о том, что некие «российские агенты разведки» якобы имеют сведения о финансах и личной жизни Трампа, которые могут дискредитировать политика. В основу отчета легли докладные записки бывшего сотрудника британских спецслужб, работу которого коллеги из спецслужб США считают «заслуживающей доверия».
По информации журналистов CNN, в ходе спецбрифинга представители американских спецслужб также попытались убедить будущего президента США, что во время предвыборной кампании лица из его окружения якобы «контактировали с посредниками Кремля».
Впрочем, как обычно, никаких доказательств не приводится. Будущий президент США уже прокомментировал последние сообщения СМИ, назвав их поддельными новостями и политической охотой на ведьм. Сообщение об этом, набранное большими буквами, появилось на странице Трампа в Twitter.
Дональд Трамп, избранный президент США: «Сфабрикованные новости — тотальная политическая охота на ведьм!»
FAKE NEWS — A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.
утомляющими эмоциональными припадками».
Комментарии