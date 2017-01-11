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  • 11.01, 09:51

WikiLeaks назвал доклад о компромате на Трампа «явной подделкой»

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WikiLeaks назвал доклад о компромате на Трампа «явной подделкой»

WikiLeaks назвал доклад о компромате на Трампа «явной подделкой»

Портал WikiLeaks назвал «явной подделкой» опубликованный в американских СМИ документ с информацией о якобы имеющемся у «российских агентов» компромате на избранного президента США Дональда Трампа.

По оценке WikiLeaks, 35-страничный файл PDF о Трампе, опубликованный на сайте BuzzFeed, не является докладом разведки, так как его стиль, факты и даты неправдоподобны.


В WikiLeaks также подчеркнули, что не поддерживают решение BuzzFeed опубликовать документ, который является «явной подделкой».


Об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства якобы сбора Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN. По его данным, этот документ был представлен и действующему главе Белого дома Бараку Обаме. Сообщается, что данные о компрометирующей информации содержались в приложении из двух страниц к основному докладу спецслужб США о хакерских атаках.

Вскоре после этого портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета. Он представляет собой разрозненные заметки бывшего сотрудника британских спецслужб, работу которого коллеги из США считают заслуживающей доверия.

Публикация этого документа уже спровоцировала скандал в американских СМИ, а сам Трамп после сообщения CNN написал в Twitter, что «фейковые новости — это политическая охота на ведьм».

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