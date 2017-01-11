Трамп опроверг заявления о попытках РФ оказать на него давление

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45-м президентом США республиканец прокомментировал слухи о том, что у России якобы есть на него компромат.
Дональд Трамп: «Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления против меня. У меня нет никаких связей с Россией — нет сделок, нет кредитов, нет ничего!»
Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA — NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.
Дональд Трамп: Спецслужбы никогда не должны были допустить утечки этого фейка в массы. Еще один выстрел в меня? Мы живем в нацистской Германии?
Intelligence agencies should never have allowed this fake news to «leak» into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.
Будущий глава аппарата Белого дома Райнс Прибус также опроверг информацию о компромате, выступая на телеканале NBC.
Райнс Прибус: «Это — оскорбительная чушь, которая даже не достойна того, чтобы мы обсуждали ее здесь сегодня».
В Кремле в свою очередь назвали распространенную информацию о том, что российские спецслужбы якобы собирают компромат на будущего главу Белого дома, «полной чушью» и попыткой подрыва двусторонних отношений.
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