Ментовские войны
Недоступно в Вашей стране
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.01, 17:27

Трамп опроверг заявления о попытках РФ оказать на него давление

1 комментарий

Трамп опроверг заявления о попытках РФ оказать на него давление

Трамп опроверг заявления о попытках РФ оказать на него давление

Избранный 45-м президентом США республиканец прокомментировал слухи о том, что у России якобы есть на него компромат.

На своей странице в Twitter Трамп заверил, что его с Россией не связывают никакие обязательства.

Дональд Трамп: «Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления против меня. У меня нет никаких связей с Россией — нет сделок, нет кредитов, нет ничего!»




Дональд Трамп: Спецслужбы никогда не должны были допустить утечки этого фейка в массы. Еще один выстрел в меня? Мы живем в нацистской Германии?




Будущий глава аппарата Белого дома Райнс Прибус также опроверг информацию о компромате, выступая на телеканале NBC.

Райнс Прибус: «Это — оскорбительная чушь, которая даже не достойна того, чтобы мы обсуждали ее здесь сегодня».

В Кремле в свою очередь назвали распространенную информацию о том, что российские спецслужбы якобы собирают компромат на будущего главу Белого дома, «полной чушью» и попыткой подрыва двусторонних отношений.

Напомним, о том, что в РФ будто бы собирают компрометирующие сведения на Дональда Трампа сообщил телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку. Позже BuzzFeed опубликовал документ, который, вероятно, стал основой для отчета спецслужб США. Его в WikiLeaks сочли неправдоподобной подделкой.

Новости по теме

Выборы президента в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru