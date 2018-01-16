Индекс Dow Jones установил абсолютный рекорд

Американские фондовые индексы обновили исторические максимумы после длинных выходных в США.
Промышленный индекс Dow Jones, главный показатель Нью-Йоркской фондовой биржи, во вторник на открытии торгов обновил исторический максимум, превысив 26 тысяч пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов. На этой неделе торги на бирже открылись на день позже, так как в понедельник страна отмечала День Мартина Лютера Кинга.
Предыдущий рекорд был установлен 4 января и составил 25 тысяч пунктов. Эксперты называют рост на 1000 пунктов всего за семь рабочих дней самым быстрым в истории, передает CBS.
Dow Jones обязан рекордом прежде всего стремительному росту цен на акции технологических компаний, таких как Apple и Netflix, а также росту акций одного из крупнейших банков страны Citigroup, страховой компании UnitedHealth и крупнейшего автоконцерна США General Motors.
Предыдущий рекорд был установлен 4 января и составил 25 тысяч пунктов. Эксперты называют рост на 1000 пунктов всего за семь рабочих дней самым быстрым в истории, передает CBS.
Dow Jones обязан рекордом прежде всего стремительному росту цен на акции технологических компаний, таких как Apple и Netflix, а также росту акций одного из крупнейших банков страны Citigroup, страховой компании UnitedHealth и крупнейшего автоконцерна США General Motors.
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