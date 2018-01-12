Путин уверен, что Турция не имеет отношения к атаке дронов

Владимир Путин рассказал журналистам о своих переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также ответил на острые вопросы по различным темам внутренней и внешней политики страны.
Владимир Путин накануне провел встречу с руководителями ведущих российских газет и информационных агентств. Разговор состоялся в преддверии Дня печати, который отмечается 13 января. В ходе встрече было задано много вопросов о международной политике. Владимир Путин коснулся ситуации на Корейском полуострове. Российский лидер отметил, что Пхеньян выиграл эту партию, получив в свои руки мощное оружие. По словам президента РФ, теперь международному сообществу необходимо убедить КНДР, что ее безопасность будет гарантирована и без ядерного оружия.
Прокомментировал президент и ситуацию в Сирии. Недавнюю атаку на российскую авиабазу Хмеймим и порт Тартус в Сирии он назвал провокацией и заявил, что приняты дополнительные меры для защиты российских военных объектов в САР. Путин подчеркнул, что России уже известны организаторы атаки.
На встрече с журналистами Владимир Путин рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили налет беспилотников на авиабазу Хмеймим. Российский президент выразил уверенность, что турецкая сторона к этому не причастна.
Позже в Кремле сообщили, что звонок состоялся по инициативе Анкары. В сообщении говорится, что Путин и Эрдоган обсудили усиление координации двух стран в борьбе с террористами в Сирии и отметили, что приоритетной является задача политического урегулирования конфликта в арабской республике.
Также во время встречи с президентом журналистами был задан вопрос, связанный с пристальным вниманием западных стран к предвыборной кампании в России. Путин сообщил, что, по его мнению, критика Вашингтона в адрес России из-за отказа в регистрации на выборах Алексея Навального показывает, что США поддерживают его кандидатуру.
Подробности в репортаже.
Прокомментировал президент и ситуацию в Сирии. Недавнюю атаку на российскую авиабазу Хмеймим и порт Тартус в Сирии он назвал провокацией и заявил, что приняты дополнительные меры для защиты российских военных объектов в САР. Путин подчеркнул, что России уже известны организаторы атаки.
На встрече с журналистами Владимир Путин рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили налет беспилотников на авиабазу Хмеймим. Российский президент выразил уверенность, что турецкая сторона к этому не причастна.
Позже в Кремле сообщили, что звонок состоялся по инициативе Анкары. В сообщении говорится, что Путин и Эрдоган обсудили усиление координации двух стран в борьбе с террористами в Сирии и отметили, что приоритетной является задача политического урегулирования конфликта в арабской республике.
Также во время встречи с президентом журналистами был задан вопрос, связанный с пристальным вниманием западных стран к предвыборной кампании в России. Путин сообщил, что, по его мнению, критика Вашингтона в адрес России из-за отказа в регистрации на выборах Алексея Навального показывает, что США поддерживают его кандидатуру.
Подробности в репортаже.
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