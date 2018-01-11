Путин: России известны организаторы атаки на российскую базу в Сирии

Владимир Путин назвал провокацией неудачную атаку террористов на российскую авиабазу Хмеймим и порт Тартус в Сирии.
Российской стороне уже известно, кто организовал провокацию с атакой беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим и порт Тартус в Сирии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в четверг на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информагентств, передает «Интерфакс».
Путин подчеркнул, что Турция не была заказчиком атаки. Напомним, что Турция вместе с так называемой умеренной оппозицией контролирует так называемую зону деэскалации с провинции Идлиб, откуда, по данным Минобороны и были отправлены дроны.
Владимир Путин, президент России: «Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто они такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию».
Ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что беспилотники не могли быть изготовлены кустарным способом, так как при их сборке использовались материалы, которые нельзя свободно купить или извлечь из других боеприпасов. Кроме того, заложенные в дроны координаты были точнее, чем те, что можно получить в Интернете или другими общедоступными методами.
Напомним, в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью дронов российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. Как сообщили в Генштабе, отразить атаку удалось благодаря созданным на российских объектах в Сирии системам обнаружения, поражения и подавления. При этом в Минобороны подчеркнули, что угроза применения террористами беспилотников реальна не только в Сирии, но и в любой другой точке мира, поэтому необходимо принять все возможные меры по ее нейтрализации.
Путин подчеркнул, что Турция не была заказчиком атаки. Напомним, что Турция вместе с так называемой умеренной оппозицией контролирует так называемую зону деэскалации с провинции Идлиб, откуда, по данным Минобороны и были отправлены дроны.
Владимир Путин, президент России: «Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто они такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию».
Ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что беспилотники не могли быть изготовлены кустарным способом, так как при их сборке использовались материалы, которые нельзя свободно купить или извлечь из других боеприпасов. Кроме того, заложенные в дроны координаты были точнее, чем те, что можно получить в Интернете или другими общедоступными методами.
Напомним, в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью дронов российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. Как сообщили в Генштабе, отразить атаку удалось благодаря созданным на российских объектах в Сирии системам обнаружения, поражения и подавления. При этом в Минобороны подчеркнули, что угроза применения террористами беспилотников реальна не только в Сирии, но и в любой другой точке мира, поэтому необходимо принять все возможные меры по ее нейтрализации.
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