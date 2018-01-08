Минобороны РФ показало фото пытавшихся атаковать авиабазу Хмеймим беспилотников

Как сообщили в Минобороны РФ, «системой обеспечения безопасности российской авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус в ночь с 5 на 6 января успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов».По данным Минобороны РФ, российскими средствами противовоздушной обороны на значительном удалении были выявлены 13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам.: «Десять ударных беспилотных летательных аппаратов приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус».Уточняется, что шесть воздушных целей российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей. При попытке атаки никто из российских военных не пострадал.Сообщается, что техническая экспертиза захваченных беспилотников, использованных при попытке террористов атаковать авиабазу Хмеймим и пункт МТО ВМФ в Тартусе, показала, что террористы могут осуществлять атаки с дальности около 100 километров.: «В настоящее время российскими военными специалистами проводится детальный анализ конструкции, технической начинки и самодельных боеприпасов, захваченных ударных БПЛА. В результате расшифровки данных перехваченных БПЛА определено точное место их запуска».В Минобороны отметили, что террористами впервые массированно использовались БПЛА самолетного типа, запущенные с дальности более 50 километров с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS. Отмечается также, что решения, использованные при атаке, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координата.В ведомстве сообщили, что использование боевиками ударных беспилотников показывает, что им передали технологии для совершения терактов с такими средствами в любой стране.