Атака дронов: кто стоит за нападением на российскую базу в Сирии

Налет беспилотников на российскую авиабазу в Сирии вызывает множество вопросов: откуда у экстремистов технологии наведения и управления ударными беспилотниками? Как они получили координаты для атаки? И что делал в районе удара американский разведывательный самолет?
Новая угроза, новый вид войны, новая реальность — к такому выводу приходят эксперты по всему миру после того, как в ночь на 6 января террористы совершили попытку массированной атаки ударными беспилотниками на российские базы в Сирии.
10 управляемых с расстояния дронов атаковали аэродром Хмеймим, еще три направлялись на военно-морской пункт обеспечения в Тартусе. Их удалось засечь силами ПВО, при помощи радиоэлектронного подавления несколько беспилотников посадили. Три сдетонировали о землю, остальные были расстреляны из зенитного комплекса «Панцирь».
Пока известно, что запускали дроны недалеко от Мауаззара в юго-западной части так называемой зоны деэскалации Идлиб. Считается, что зону контролирует «умеренная» оппозиция и турецкие военные. Начальнику Генштаба Турции и главе ее разведки направлено письмо с призывом выполнять обязательства по предотвращению боевых действий. Но уже очевидно, что следующая подобная атака может произойти где угодно и против кого угодно.
Военные беспилотники для разведки, целенаведения, а также для ударов ракетами сегодня есть у большинства передовых армий и флотов мира. Американцы активно их использовали в Ираке и Афганистане, а также в Йемене и Сомали для охоты за лидерами «Аль-Каиды». В российскую армию беспилотники массово начали поступать примерно десять лет назад — в начале израильские и собранные в Казани, теперь отечественные модели, включая большие для стратегической разведки и высокоточных ударов с высотой полета в несколько километров. «Война дронов» для военных уже давно реальностью, а год назад в США даже опробовали «тактику роя» — массированной атаки малых дронов, которые сами сбиваются в «стаи» и выходят на цель.
Нечто похожее террористы теперь произвели в Сирии, хотя выглядят устройства кустарно — обычные авиамодели с минными взрывателями и взрывчаткой с подшипниками. То, что нельзя сделать «на коленке» — системы дистанционного управления, навигации и преодоления помех, — они могли купить.
Российские специалисты в Сирии показали профессионализм и вовремя предотвратили атаку, но политики все равно бьют тревогу. Современными средствами можно прикрыть отдельные объекты, но не весь цивилизованный мир, который ведет борьбу с терроризмом. Кто бы ни стоял за атаками на российские базы, ясно одно: джинн из бутылки выпущен, иметь с ним дело придется всем и это будет непросто.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
10 управляемых с расстояния дронов атаковали аэродром Хмеймим, еще три направлялись на военно-морской пункт обеспечения в Тартусе. Их удалось засечь силами ПВО, при помощи радиоэлектронного подавления несколько беспилотников посадили. Три сдетонировали о землю, остальные были расстреляны из зенитного комплекса «Панцирь».
Пока известно, что запускали дроны недалеко от Мауаззара в юго-западной части так называемой зоны деэскалации Идлиб. Считается, что зону контролирует «умеренная» оппозиция и турецкие военные. Начальнику Генштаба Турции и главе ее разведки направлено письмо с призывом выполнять обязательства по предотвращению боевых действий. Но уже очевидно, что следующая подобная атака может произойти где угодно и против кого угодно.
Военные беспилотники для разведки, целенаведения, а также для ударов ракетами сегодня есть у большинства передовых армий и флотов мира. Американцы активно их использовали в Ираке и Афганистане, а также в Йемене и Сомали для охоты за лидерами «Аль-Каиды». В российскую армию беспилотники массово начали поступать примерно десять лет назад — в начале израильские и собранные в Казани, теперь отечественные модели, включая большие для стратегической разведки и высокоточных ударов с высотой полета в несколько километров. «Война дронов» для военных уже давно реальностью, а год назад в США даже опробовали «тактику роя» — массированной атаки малых дронов, которые сами сбиваются в «стаи» и выходят на цель.
Нечто похожее террористы теперь произвели в Сирии, хотя выглядят устройства кустарно — обычные авиамодели с минными взрывателями и взрывчаткой с подшипниками. То, что нельзя сделать «на коленке» — системы дистанционного управления, навигации и преодоления помех, — они могли купить.
Российские специалисты в Сирии показали профессионализм и вовремя предотвратили атаку, но политики все равно бьют тревогу. Современными средствами можно прикрыть отдельные объекты, но не весь цивилизованный мир, который ведет борьбу с терроризмом. Кто бы ни стоял за атаками на российские базы, ясно одно: джинн из бутылки выпущен, иметь с ним дело придется всем и это будет непросто.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
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