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    Минобороны РФ: атаковавшие российские объекты в Сирии дроны запущены из района Идлиба

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    • Фото: РИА Новости
    Минобороны РФ: атаковавшие российские объекты в Сирии дроны запущены из района Идлиба

    Минобороны РФ: атаковавшие российские объекты в Сирии дроны запущены из района Идлиба

    Минобороны РФ: атаковавшие российские объекты в Сирии дроны запущены из района Идлиба
  • Фото: РИА Новости

    • Минобороны РФ направило письма главам Генштаба и разведки Турции после попытки атаки российских военных объектов в Сирии при помощи беспилотных летательных аппаратов.

    Заявление Минобороны РФ: «Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации „Идлиб“, контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции».

    Об этом говорится в комментарии Минобороны РФ, опубликованном в газете «Красная звезда». Минобороны РФ направило письма начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и главе разведки этой страны Хакану Фидану, цитирует ТАСС.

    Заявление Минобороны РФ: «В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации „Идлиб“ с целью пресечения подобных атак ударных беспилотных летательных аппаратов по любым объектам».

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