Минобороны РФ: атаковавшие российские объекты в Сирии дроны запущены из района Идлиба

Минобороны РФ направило письма главам Генштаба и разведки Турции после попытки атаки российских военных объектов в Сирии при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Заявление Минобороны РФ: «Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации „Идлиб“, контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции».
Об этом говорится в комментарии Минобороны РФ, опубликованном в газете «Красная звезда». Минобороны РФ направило письма начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и главе разведки этой страны Хакану Фидану, цитирует ТАСС.
Заявление Минобороны РФ: «В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации „Идлиб“ с целью пресечения подобных атак ударных беспилотных летательных аппаратов по любым объектам».
Ранее в Минобороны назвали «странным совпадением» то, что за атакой дронов на авиабазу Хмеймим следил самолет США.
Напомним, в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью дронов российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В Минобороны РФ выразили уверенность, что использованные при атаке средства, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий. В Пентагоне уверяют, что эти устройства и технологии можно легко приобрести на открытом рынке.
Об этом говорится в комментарии Минобороны РФ, опубликованном в газете «Красная звезда». Минобороны РФ направило письма начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и главе разведки этой страны Хакану Фидану, цитирует ТАСС.
Заявление Минобороны РФ: «В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации „Идлиб“ с целью пресечения подобных атак ударных беспилотных летательных аппаратов по любым объектам».
Ранее в Минобороны назвали «странным совпадением» то, что за атакой дронов на авиабазу Хмеймим следил самолет США.
Напомним, в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью дронов российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В Минобороны РФ выразили уверенность, что использованные при атаке средства, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий. В Пентагоне уверяют, что эти устройства и технологии можно легко приобрести на открытом рынке.
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