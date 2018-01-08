В Пентагоне отреагировали на атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

В американском военном ведомстве прокомментировали заявление Минобороны РФ о том, что решения, использованные боевиками при атаке на объекты в Сирии, были получены от страны с высоким развитием технологий. В Пентагоне утверждают, что эти устройства и технологии можно легко купить на открытом рынке.
Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, официальный представитель Пентагона: «Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки). Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке».
Он также отметил, что это является серьезным поводом для беспокойства, передает РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ заявило, что в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В ведомстве отметили, что решения, использованные при атаке, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах.
В министерстве сообщили: использование боевиками ударных беспилотников показывает, что им передали технологии для совершения терактов с такими средствами в любой стране.
Он также отметил, что это является серьезным поводом для беспокойства, передает РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ заявило, что в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В ведомстве отметили, что решения, использованные при атаке, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах.
В министерстве сообщили: использование боевиками ударных беспилотников показывает, что им передали технологии для совершения терактов с такими средствами в любой стране.
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