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    В Пентагоне отреагировали на атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

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    • Фото: Минобороны России / vk.com
    В Пентагоне отреагировали на атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

    В Пентагоне отреагировали на атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

    В Пентагоне отреагировали на атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим
  • Фото: Минобороны России / vk.com

    • В американском военном ведомстве прокомментировали заявление Минобороны РФ о том, что решения, использованные боевиками при атаке на объекты в Сирии, были получены от страны с высоким развитием технологий. В Пентагоне утверждают, что эти устройства и технологии можно легко купить на открытом рынке.

    Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, официальный представитель Пентагона: «Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки). Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке».

    Он также отметил, что это является серьезным поводом для беспокойства, передает РИА Новости.

    смотретьМинобороны РФ показало фото пытавшихся атаковать авиабазу Хмеймим беспилотников
    Минобороны РФ показало фото пытавшихся атаковать авиабазу Хмеймим беспилотников
    Ранее Минобороны РФ заявило, что в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В ведомстве отметили, что решения, использованные при атаке, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах.

    В министерстве сообщили: использование боевиками ударных беспилотников показывает, что им передали технологии для совершения терактов с такими средствами в любой стране.

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