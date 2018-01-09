«Странное совпадение»: за атакой дронов на авиабазу Хмеймим следил самолет США

Министерство обороны РФ ответило на заявление Пентагона о том, что технологии, использованные во время атаки беспилотников террористов на российские военные объекты в Сирии, легко доступны на открытом рынке.
В российском Минобороны отметили, что специально не говорили о причастности к атаке конкретной страны и самих технологиях. Однако для того, чтобы организовать подобное нападение, необходимо «иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран».
Минобороны РФ: «Только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу».
При этом в Минобороны подчеркнули, что «всего этого у террористов до недавнего времени не было». Заявление же Пентагона «вызывают не только озабоченность, но и законный интерес: о каких технологиях идет речь, где находится данный „рынок“ и какая спецслужба там торгует данными космической разведки».
Кроме того, в военном ведомстве обратили внимание на «странное совпадение»: во время атаки террористов на российские военные объекты в Сирии разведывательный самолет ВМС США более четырех часов барражировал между Тартусом и Хмеймимом, передает РИА Новости.
Напомним, в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. При этом в Минобороны заявили, что что решения, использованные при атаке, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах. В Пентагоне же ответили, что эти устройства и технологии можно легко купить на открытом рынке.
Минобороны РФ: «Только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу».
При этом в Минобороны подчеркнули, что «всего этого у террористов до недавнего времени не было». Заявление же Пентагона «вызывают не только озабоченность, но и законный интерес: о каких технологиях идет речь, где находится данный „рынок“ и какая спецслужба там торгует данными космической разведки».
Кроме того, в военном ведомстве обратили внимание на «странное совпадение»: во время атаки террористов на российские военные объекты в Сирии разведывательный самолет ВМС США более четырех часов барражировал между Тартусом и Хмеймимом, передает РИА Новости.
Напомним, в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. При этом в Минобороны заявили, что что решения, использованные при атаке, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах. В Пентагоне же ответили, что эти устройства и технологии можно легко купить на открытом рынке.
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