Экс-главком ВКС: поставщиком атаковавших Хмеймим дронов могли быть только США

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности,
экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев заявил, что поставщиком дронов, которые атаковали российские военные базы в Сирии, могли быть только США.
По его мнению, поставить беспилотники боевикам могло только технологически сильное государство, каковым и являются США.
Виктор Бондарев, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности: «США сначала под видом борьбы с тоталитарным режимом и поддержки оппозиционных сил, якобы отстаивавших интересы демократии, вторглись без санкции ООН в суверенную страну, принялись подпитывать гражданскую войну, вооружать, финансировать и обучать террористические организации. Потом, после разгрома основных бандформирований, спасали недобитков. Теперь вместе с подчиненными странами снабжают террористов высокотехнологичными БПЛА».
Бондарев также отметил, что целью боевиков в данном случае было дестабилизировать ситуацию, продемонстрировать свои возможности и запугать мирных граждан.
Виктор Бондарев: «Понятное дело, что такими точечными действиями террористы не рассчитывают „вытравить“ Россию с Ближнего Востока. Но они явно стремятся показать, что намерены взять реванш. Хотя, конечно, рассчитывать на какой-то даже позиционный успех им глупо».
По мнению Бондарева, после случившегося самым разумным шагом для каждой страны будет укрепление собственной системы ПВО, потому что при наличии такого оружия боевики могут нанести следующий удар где угодно, передает «Интерфакс».
Ранее Минобороны РФ заявило, что в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В ведомстве отметили, что решения, использованные при атаке, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах.
Заявление российского Минобороны тут же прокомментировали в американском военном ведомстве. В Пентагоне утверждают, что эти устройства и технологии можно легко купить на открытом рынке.
Между тем в Кремле заявили, что российский военный контингент, оставшийся в Сирии, располагает всем необходимым потенциалом для борьбы с подобными вылазками террористов.
Виктор Бондарев, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности: «США сначала под видом борьбы с тоталитарным режимом и поддержки оппозиционных сил, якобы отстаивавших интересы демократии, вторглись без санкции ООН в суверенную страну, принялись подпитывать гражданскую войну, вооружать, финансировать и обучать террористические организации. Потом, после разгрома основных бандформирований, спасали недобитков. Теперь вместе с подчиненными странами снабжают террористов высокотехнологичными БПЛА».
Бондарев также отметил, что целью боевиков в данном случае было дестабилизировать ситуацию, продемонстрировать свои возможности и запугать мирных граждан.
Виктор Бондарев: «Понятное дело, что такими точечными действиями террористы не рассчитывают „вытравить“ Россию с Ближнего Востока. Но они явно стремятся показать, что намерены взять реванш. Хотя, конечно, рассчитывать на какой-то даже позиционный успех им глупо».
По мнению Бондарева, после случившегося самым разумным шагом для каждой страны будет укрепление собственной системы ПВО, потому что при наличии такого оружия боевики могут нанести следующий удар где угодно, передает «Интерфакс».
Ранее Минобороны РФ заявило, что в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В ведомстве отметили, что решения, использованные при атаке, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах.
Заявление российского Минобороны тут же прокомментировали в американском военном ведомстве. В Пентагоне утверждают, что эти устройства и технологии можно легко купить на открытом рынке.
Между тем в Кремле заявили, что российский военный контингент, оставшийся в Сирии, располагает всем необходимым потенциалом для борьбы с подобными вылазками террористов.
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