В Кремле прокомментировали атаку дронов на авиабазу Хмеймим

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский военный контингент, оставшийся в Сирии, располагает всем необходимым потенциалом для борьбы с вылазками террористов.
Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, не говорит ли атака беспилотников на авиабазу Хмеймим о том, что вывод российского контингента из Сирии был преждевременным.
Дмитрий Песков: «Тот контингент, который остается, и та военная инфраструктура, которая остается в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с эпизодическими проявлениями террористических вылазок».
При этом Песков подчеркнул, что все, в том числе и президент России, отдавали отчет в том, что вылазки террористов не остановятся в одночасье, а при выводе российских военных из Сирии руководствовались отсутствием оснований для крупных наступательных операций.
Дмитрий Песков: «Я могу лишь напомнить, что и главой государства, и на иных уровнях говорилось, что, принимая решение о выводе наших военных из Сирии, мы руководствовались прежде всего тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций».
Песков добавил, что вылазки боевиков в Сирии, «к сожалению, будут продолжаться». По его словам, «это лишний раз подчеркивает необходимость интенсификации усилий в русле политического урегулирования».
Ранее Минобороны РФ заявило, что в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В ведомстве отметили, что решения, использованные при атаке, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах.
Заявление российского Минобороны тут же прокомментировали в американском военном ведомстве. В Пентагоне утверждают, что эти устройства и технологии можно легко купить на открытом рынке.
Дмитрий Песков: «Тот контингент, который остается, и та военная инфраструктура, которая остается в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с эпизодическими проявлениями террористических вылазок».
При этом Песков подчеркнул, что все, в том числе и президент России, отдавали отчет в том, что вылазки террористов не остановятся в одночасье, а при выводе российских военных из Сирии руководствовались отсутствием оснований для крупных наступательных операций.
Дмитрий Песков: «Я могу лишь напомнить, что и главой государства, и на иных уровнях говорилось, что, принимая решение о выводе наших военных из Сирии, мы руководствовались прежде всего тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций».
Песков добавил, что вылазки боевиков в Сирии, «к сожалению, будут продолжаться». По его словам, «это лишний раз подчеркивает необходимость интенсификации усилий в русле политического урегулирования».
Ранее Минобороны РФ заявило, что в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В ведомстве отметили, что решения, использованные при атаке, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах.
Заявление российского Минобороны тут же прокомментировали в американском военном ведомстве. В Пентагоне утверждают, что эти устройства и технологии можно легко купить на открытом рынке.
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