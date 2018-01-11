Генштаб: атаковавшие базу Хмеймим беспилотники невозможно изготовить кустарно

В Генштабе ВС РФ заявили, что беспилотники, которые участвовали в атаке на российские базы в Сирии, создавались специалистами в этой области и были использованы впервые. А взрывчатое вещество, использованное в боеприпасах, могло быть изготовлено на Украине.
|
15306
В Генштабе отметили, что беспилотники, атаковавшие российскую базу в Хмеймиме, были заранее запрограммированы на полет и сброс боеприпасов. Создание аппаратов такого класса невозможно в кустарных условиях, сообщил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков. Хотя детали этих беспилотников — двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи — можно купить свободно.
Александр Новиков, Генштаб ВС РФ: «При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами».
Он также заявил, что в беспилотниках использовалась мощная взрывчатка фабричного производства, которую также невозможно изготовить кустарно.
Александр Новиков: «Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов».
По словам Новикова, каждый беспилотник нес десять боеприпасов, снаряженных поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров. При этом, добавил представитель Генштаба, заложенные в дроны координаты были точнее, чем те, что можно получить в Интернете или другими общедоступными методами.
Напомним, в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью дронов российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. По данным Минобороны РФ, дроны были запущены из зоны деэскалации «Идлиб», а именно — из населенного пункта Муаззара, который контролирует так называемая умеренная оппозиция и турецкие военные.
Александр Новиков, Генштаб ВС РФ: «При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами».
Он также заявил, что в беспилотниках использовалась мощная взрывчатка фабричного производства, которую также невозможно изготовить кустарно.
Александр Новиков: «Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов».
По словам Новикова, каждый беспилотник нес десять боеприпасов, снаряженных поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров. При этом, добавил представитель Генштаба, заложенные в дроны координаты были точнее, чем те, что можно получить в Интернете или другими общедоступными методами.
Напомним, в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью дронов российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. По данным Минобороны РФ, дроны были запущены из зоны деэскалации «Идлиб», а именно — из населенного пункта Муаззара, который контролирует так называемая умеренная оппозиция и турецкие военные.
Комментарии