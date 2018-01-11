В Генштабе рассказали, как удалось отбить атаку дронов в Сирии

В Генштабе объяснили, каким образом была отражена атака беспилотников на российские объекты в Сирии.
По словам начальника управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майора Александра Новикова, отразить атаку дронов удалось благодаря созданным на российских объектах в Сирии системам обнаружения, поражения и подавления.
Александр Новиков: «В целях противодействия их применению боевиками на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус созданы эшелонированные системы, включающие средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления. Что позволило гарантированно отразить атаку террористов в ночь с 5 на 6 января».
Представитель Генштаба также отметил, что Минобороны России ведет в Сирии постоянный мониторинг применения боевиками всех типов вооружения и военной техники. На основе этого мониторинга вырабатываются необходимые меры противодействия. Это в полной мере относится и к беспилотным летательным аппаратам.
При этом Новиков подчеркнул, что угроза применения террористами беспилотников реальна не только в Сирии, но и в любой другой точке мира. Поэтому нужно принять все возможные меры по ее нейтрализации.
Напомним, в ночь на 6 января российская авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе подверглись атаке 13 беспилотников. По данным Минобороны РФ, дроны были запущены из зоны деэскалации «Идлиб», а именно — из населенного пункта Муаззара, который контролирует так называемая умеренная оппозиция и турецкие военные. Кроме того, по данным российских военных, в момент атаки в небе находился американский разведывательный самолет.
Ранее сегодня в Генштабе сообщили, что беспилотники были заранее запрограммированы на полет и сброс боеприпасов и что создание аппаратов такого класса невозможно в кустарных условиях, хотя детали этих дронов — двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи — можно купить свободно.
Александр Новиков: «В целях противодействия их применению боевиками на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус созданы эшелонированные системы, включающие средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления. Что позволило гарантированно отразить атаку террористов в ночь с 5 на 6 января».
Представитель Генштаба также отметил, что Минобороны России ведет в Сирии постоянный мониторинг применения боевиками всех типов вооружения и военной техники. На основе этого мониторинга вырабатываются необходимые меры противодействия. Это в полной мере относится и к беспилотным летательным аппаратам.
При этом Новиков подчеркнул, что угроза применения террористами беспилотников реальна не только в Сирии, но и в любой другой точке мира. Поэтому нужно принять все возможные меры по ее нейтрализации.
Напомним, в ночь на 6 января российская авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе подверглись атаке 13 беспилотников. По данным Минобороны РФ, дроны были запущены из зоны деэскалации «Идлиб», а именно — из населенного пункта Муаззара, который контролирует так называемая умеренная оппозиция и турецкие военные. Кроме того, по данным российских военных, в момент атаки в небе находился американский разведывательный самолет.
Ранее сегодня в Генштабе сообщили, что беспилотники были заранее запрограммированы на полет и сброс боеприпасов и что создание аппаратов такого класса невозможно в кустарных условиях, хотя детали этих дронов — двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи — можно купить свободно.
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