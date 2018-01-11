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12 января, 12:00
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    «Это обостряет дискуссию»: Путин о большом числе кандидатов в президенты в РФ. выборы, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Это обостряет дискуссию»: Путин о большом числе кандидатов в президенты в РФ

    «Это обостряет дискуссию»: Путин о большом числе кандидатов в президенты в РФ

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    «Это обостряет дискуссию»: Путин о большом числе кандидатов в президенты в РФ

    «Это обостряет дискуссию»: Путин о большом числе кандидатов в президенты в РФ

    «Это обостряет дискуссию»: Путин о большом числе кандидатов в президенты в РФ

      Владимир Путин заявил, что хорошо относится к большому количеству претендентов, которые собираются участвовать в президентских выборах.

      Об этом президент заявил на встрече с главными редакторами информагентств и печатных СМИ. По мнению Путина, предвыборный период позволяет обсудить проблемы страны и увидеть пути их решения, которые предлагают разные кандидаты на пост главы государства.

      Владимир Путин: «Мне кажется, что это нормально и хорошо. Вот этот период предвыборный, он в известной степени общество всегда напрягает, потому что, к сожалению и часто, всякой пены много появляется. Но тем не менее, он хорош тем, что дает возможность людям высказаться, поговорить о проблемах страны, поговорить о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем. Это полезно, на мой взгляд, это освежает дискуссию, обостряет ее».

      При этом президент подчеркнул, предвыборная дискуссия должна вестись в рамках закона, с соблюдением этических и моральных норм. Российский лидер добавил, что будет рад, «увидеть интересные, красивые и полезные идеи и услышать предложения по развитию страны».

      Президентские выборы пройдут в России 18 марта. ЦИК уже завершил прием документов у самовыдвиженцев. Пакет документов от партий будут принимать до 12 января.

      Ранее сообщалось о рекордном количестве желающих участвовать в президентской гонке. Так, о своих намерениях заявили более 60 человек.

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