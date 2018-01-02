ЦИК заявил о рекордном числе желающих стать президентом РФ

ЦИК России с момента начала избирательной кампании получил уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в президенты РФ от 21 партии и 43 самовыдвиженцев.
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Элла Памфилова, глава ЦИК: «С 18 декабря к настоящему моменту в Центральную избирательную комиссию РФ поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента РФ, от 64 субъектов выдвижения: от 21 политической партии и 43 самовыдвиженцев».
Памфилова уточнила, что 1 января было последним днем когда, в соответствии с законом, самовыдвиженцы могли подать уведомления о проведении собрания группы избирателей в поддержку выдвижения кандидата. Непосредственно сами документы по выдвижению от кандидатов, которые идут на выборы в порядке самовыдвижения, ЦИК будет принимать до полуночи 7 января. Срок подачи документов для выдвижения кандидатами от партий истекает 12 января.
Ранее член ЦИК Евгений Шевченко заявил РИА Новости, что впервые за последние годы Центризбирком России наблюдает огромное число желающих стать главой государства.
Евгений Шевченко, член ЦИК: «За последние годы такое количество кандидатов действительно впервые. Видимо, это связано с тем, что меньше подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось число партий по сравнению с прошлыми выборами и многие решили заявить о себе и участвовать в президентской гонке».
Ранее ЦИК разрешил открыть специальный избирательный счет президенту РФ Владимиру Путину, который участвует в выборах как самовыдвиженец, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, кандидату от КПРФ Павлу Грудинину, выдвинутой от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак, кандидату от «Яблока» Григорию Явлинскому, бизнес-омбудсмену, председателю «Партии Роста» Борису Титову и ряду других кандидатов. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
Памфилова уточнила, что 1 января было последним днем когда, в соответствии с законом, самовыдвиженцы могли подать уведомления о проведении собрания группы избирателей в поддержку выдвижения кандидата. Непосредственно сами документы по выдвижению от кандидатов, которые идут на выборы в порядке самовыдвижения, ЦИК будет принимать до полуночи 7 января. Срок подачи документов для выдвижения кандидатами от партий истекает 12 января.
Ранее член ЦИК Евгений Шевченко заявил РИА Новости, что впервые за последние годы Центризбирком России наблюдает огромное число желающих стать главой государства.
Евгений Шевченко, член ЦИК: «За последние годы такое количество кандидатов действительно впервые. Видимо, это связано с тем, что меньше подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось число партий по сравнению с прошлыми выборами и многие решили заявить о себе и участвовать в президентской гонке».
Ранее ЦИК разрешил открыть специальный избирательный счет президенту РФ Владимиру Путину, который участвует в выборах как самовыдвиженец, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, кандидату от КПРФ Павлу Грудинину, выдвинутой от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак, кандидату от «Яблока» Григорию Явлинскому, бизнес-омбудсмену, председателю «Партии Роста» Борису Титову и ряду других кандидатов. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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