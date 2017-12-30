Собчак потратила на сбор подписей больше других кандидатов

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая на выборы президента от «Гражданской инициативы», за первые дни после открытия специального избирательного счета потратила на сбор подписей больше, чем ее соперники.
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Согласно сведениям, опубликованным на сайте Центризбиркома, на счета Собчак в первые дни поступило 19,4 млн рублей. При этом 3,65 млн было израсходовано на финансовое обеспечение сбора подписей.
У председателя «Партии Роста» Бориса Титова в фонде оказалось 10,7 млн рублей, из них 1,8 млн ушло на изготовление агитационной продукции. В фонд одного из основателей «Яблока» Григория Явлинского поступило 10 млн рублей, первые расходы составили около 1,3 млн, средства пошли на сбор подписей. У лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина в фонде появилось 350 тыс. рублей, 220 тыс. было потрачено на сбор подписей.
Ксения Собчак, позиционирующая себя как кандидат «против всех», идет на выборы от «Гражданской инициативы». Решение о выдвижении ее кандидатуры на выборах 2018 года съезд партии принял на прошлой неделе. А в минувший вторник ЦИК разрешил светской львице открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию.
У председателя «Партии Роста» Бориса Титова в фонде оказалось 10,7 млн рублей, из них 1,8 млн ушло на изготовление агитационной продукции. В фонд одного из основателей «Яблока» Григория Явлинского поступило 10 млн рублей, первые расходы составили около 1,3 млн, средства пошли на сбор подписей. У лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина в фонде появилось 350 тыс. рублей, 220 тыс. было потрачено на сбор подписей.
Ксения Собчак, позиционирующая себя как кандидат «против всех», идет на выборы от «Гражданской инициативы». Решение о выдвижении ее кандидатуры на выборах 2018 года съезд партии принял на прошлой неделе. А в минувший вторник ЦИК разрешил светской львице открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию.
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