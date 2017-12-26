Собчак официально стала кандидатом в президенты России

В Центризбиркоме сообщили, что рассмотрели документы телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива».
ЦИК разрешил светской львице открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию. Решение было принято во вторник на заседании комиссии, сообщает ТАСС.
Собчак, позиционирующая себя как кандидат «против всех», идет на выборы от «Гражданской инициативы». Решение о выдвижении ее кандидатуры на выборах 2018 года съезд партии принял в субботу.
Ксения ранее в интервью ведущему НТВ Вадиму Такменёву рассказала о своей политической программе. Кроме того, претендент на высший государственной пост исполнила песню в студии НТВ и получила подарок.
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Кандидатом на пост главы государства официально также считается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Собчак, позиционирующая себя как кандидат «против всех», идет на выборы от «Гражданской инициативы». Решение о выдвижении ее кандидатуры на выборах 2018 года съезд партии принял в субботу.
Ксения ранее в интервью ведущему НТВ Вадиму Такменёву рассказала о своей политической программе. Кроме того, претендент на высший государственной пост исполнила песню в студии НТВ и получила подарок.
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Кандидатом на пост главы государства официально также считается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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