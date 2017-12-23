Ксения Собчак спела в студии НТВ и получила в подарок щенка

Ксения Собчак пришла в студию «Центрального телевидения» и исполнила песню про грудь первого размера.
Исполнив песню, в которой рассказывается о нелегкой доле «непопулярной самой» в век соцсетей, кандидат в кандидаты в президенты призналась, что в этом произведении есть и политический подтекст.
Ксения Собчак: «Песня тоже с политическим подтекстом. Все же считают, что у меня низкий рейтинг. Я докажу этими выборами обратное».
После этого ведущий «Центрального телевидения» Вадим Такменёв поздравил Ксению Собчак с наступающим Новым годом Желтой Собаки и преподнес ей необычный подарок — щенка породы корги. Подарок журналистке и политику очень понравился.
Также Ксения Собчак рассказала о своей предвыборной программе, подчеркнув, что, по ее мнению, необходимо «менять систему».
Ксения Собчак: «Песня тоже с политическим подтекстом. Все же считают, что у меня низкий рейтинг. Я докажу этими выборами обратное».
После этого ведущий «Центрального телевидения» Вадим Такменёв поздравил Ксению Собчак с наступающим Новым годом Желтой Собаки и преподнес ей необычный подарок — щенка породы корги. Подарок журналистке и политику очень понравился.
Также Ксения Собчак рассказала о своей предвыборной программе, подчеркнув, что, по ее мнению, необходимо «менять систему».
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