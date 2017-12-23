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    Ксения Собчак спела в студии НТВ и получила в подарок щенка. Собчак Ксения, выборы, подарки, собаки, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКсения Собчак спела в студии НТВ и получила в подарок щенка

    Ксения Собчак спела в студии НТВ и получила в подарок щенка

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    Ксения Собчак спела в студии НТВ и получила в подарок щенка

    Ксения Собчак спела в студии НТВ и получила в подарок щенка

    Ксения Собчак спела в студии НТВ и получила в подарок щенка

      Ксения Собчак пришла в студию «Центрального телевидения» и исполнила песню про грудь первого размера.

      Исполнив песню, в которой рассказывается о нелегкой доле «непопулярной самой» в век соцсетей, кандидат в кандидаты в президенты призналась, что в этом произведении есть и политический подтекст.

      Ксения Собчак: «Песня тоже с политическим подтекстом. Все же считают, что у меня низкий рейтинг. Я докажу этими выборами обратное».

      После этого ведущий «Центрального телевидения» Вадим Такменёв поздравил Ксению Собчак с наступающим Новым годом Желтой Собаки и преподнес ей необычный подарок — щенка породы корги. Подарок журналистке и политику очень понравился.

      Также Ксения Собчак рассказала о своей предвыборной программе, подчеркнув, что, по ее мнению, необходимо «менять систему».

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