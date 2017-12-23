Собчак выдвинули кандидатом в президенты РФ

Ксения Собчак на съезде партии «Гражданская инициатива» была выдвинута кандидатом на президентские выборы.
Съезд партии «Гражданская инициатива» выдвинул журналистку Ксению Собчак кандидатом на выборы президента РФ в 2018 году, передает «Интерфакс».
Напомним, сегодня же Собчак стала членом этой партии. Также она представила на съезде свою предвыборную программу «123 трудных шага». В предисловии журналистка заявляет, что «важнейшей проблемой нашей страны сегодня стала несменяемость власти, порождаемая ею коррупция». Среди положений программы есть изменение формы государственного управления: Собчак предлагает сделать РФ парламентской республикой.
Кроме того, Собчак заявила, что ее программа построена на правах и свободах граждан, в том числе свободе вероисповедания, мировоззрения и образа жизни. В частности, Собчак считает необходимым легализовать в России однополые браки.
Напомним, сегодня же Собчак стала членом этой партии. Также она представила на съезде свою предвыборную программу «123 трудных шага». В предисловии журналистка заявляет, что «важнейшей проблемой нашей страны сегодня стала несменяемость власти, порождаемая ею коррупция». Среди положений программы есть изменение формы государственного управления: Собчак предлагает сделать РФ парламентской республикой.
Кроме того, Собчак заявила, что ее программа построена на правах и свободах граждан, в том числе свободе вероисповедания, мировоззрения и образа жизни. В частности, Собчак считает необходимым легализовать в России однополые браки.
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